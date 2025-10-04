Balé, piano e saxofone: projeto Piano Gente começa na segunda-feira em Cuiabá

Um ciclo de apresentação de piano, saxofone e balé se iniciará nas escolas públicas de Cuiabá na segunda-feira (6). Trata-se do “Projeto Piano Gente” que começará às 15h na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Agostinho Simplício de Figueiredo, localizada na Avenida Amarílio de Almeida, 828, bairro Poção. Até o final deste ano, a exibição será estendida a outras 76 escolas públicas municipais.

Esse ciclo de atividades artísticas nas escolas é resultado de uma parceria da Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Educação, com a Associação Piano Gente, idealizada pelo músico Dário Scherner.

O projeto serve para promover a formação cultural, emocional e cidadã dos estudantes do Ensino Fundamental a partir de experiências musicais significativas no ambiente escolar.

“Nossa ideia é democratizar o conhecimento. Levar aos estudantes e professores o conhecimento da arte que tanto envolve emoção, imaginação, e é imprescindível para a formação humana”, afirma o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

Idealizador do projeto, o músico Dário Scherner explica que a ideia do “Piano Gente” surgiu quando era ainda criança, nos momentos em que tocava piano com seu pai, que também tinha a identidade de Dário Schnerner.

Ele explica que a ideia do projeto é garantir acesso à cultura, e, ao mesmo tempo, promover interação social.

“O projeto rompe com a ideia elitista da música erudita, democratizando o acesso à arte e possibilitando experiências estéticas de alta qualidade no cotidiano escolar. o Piano Gente contribui para a promoção da saúde emocional dos estudantes, atuando como espaço de escuta, acolhimento e pertencimento, especialmente para aqueles que enfrentam realidades sociais marcadas por vulnerabilidades”.

#PraCegoVer

A foto ilustra a apresentação de uma bailarina em um pátio de uma escola. É possível visualizar estudantes sentados com uniformes azuis.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT