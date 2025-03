Balneário na MT-251 constrói piscina natural e impulsiona turismo com crédito da Desenvolve MT

O balneário e restaurante Canto do Rei pegou crédito com a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – para construir uma piscina natural dentro da propriedade, localizada entre os quilômetros 29 e 30 da MT-251, rodovia que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

O objetivo da piscina é reduzir os impactos do turismo sazonal e garantir um fluxo contínuo de visitantes, além de garantir a acessibilidade para os turistas que não conseguem acessar o rio.

Os proprietários Anne Carolina Vitor Coningham e Diego Coningham de Siqueira explicam que o período de chuvas em Mato Grosso, que faz os rios subirem de nível, dificulta o turismo na região.

“Estamos no período de chuvas e a água do rio fica turva, prejudicando a experiência dos turistas no balneário. Essa é uma das épocas mais desafiadoras. Trabalhar sem previsibilidade é difícil, pois o turismo é um setor sazonal. A construção da piscina natural surge como uma solução, permitindo que, mesmo em dias de sol quando o rio está turvo, possamos continuar atendendo nossos visitantes”, pontuou Diego.

Segundo Diego, o estabelecimento recebe cerca de quatro mil turistas por mês, pouco mais de 300 por fim de semana.

“Construindo a piscina, nossa capacidade passa a ser cerca de 450 por final de semana, além de melhorar a acessibilidade e ter um espaço seguro para as crianças”, disse.

Com essa nova estrutura, os proprietários poderão manter uma equipe fixa de trabalhadores e planejar melhor suas operações, sem depender exclusivamente das condições climáticas para atrair clientes, como acontece durante o Carnaval.

O espaço impulsiona o turismo internacional em Mato Grosso, atraindo visitantes de diversos países, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Estados Unidos, França, Inglaterra e Suécia. Os empreendedores também esperam que, com a piscina natural concluída, o número de eventos privados, como casamentos ao ar livre, aumente de forma significativa.

A ideia do estabelecimento, que começou como um restaurante e se transformou em balneário, foi concretizada em agosto de 2020.

Crédito

A linha Desenvolve Turismo é dedicada exclusivamente para negócios do ramo. As condições são de investimentos de até R$1,5 milhão, taxas de juros até 1,2% ao mês com redução entre 20% a 40%. Além disso, ela também conta com prazos de até 10 anos e carência de 24 meses. O atendimento é focado em Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

*Com supervisão de Lívia Rabani

Fonte: Governo MT – MT