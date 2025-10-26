Banana da terra, coxão mole e temperos: confira a receita vencedora do Chef Cuiabano

O prato “Arrumadinho Digoreste”, vencedor da primeira edição do Chef Cuiabano, programa realizado pela Prefeitura de Cuiabá via Secretaria Municipal de Educação (SME), foi produzido exclusivamente com produtos que compõem a lista de alimentos e temperos da merenda escolar, conforme previa as regras do edital.

A responsável pelo prato é a técnica em nutrição escolar (merendeira) Regiane Marques Nogueira Melo, lotada no Centro Municipal de Educação Infantil (CEIC) Edna Catharina Perri Ricci, localizada no bairro Altos da Serra I. Clique AQUI e confira o modo de preparo dos pratos de cada uma das seis finalistas vencedoras.

Confira abaixo a relação de produtos e temperos para elaboração do prato “Arrumadinho Digoreste”:

– 500g de coxão mole em cubos pequenos

– 04 unidades de dente de alho picado ou triturado

– 03 unidades de banana da terra de vez (meio madura)

– 01 unidade de cebola picada

– 01 unidade de pimentão verde picado

– 01 unidade de tomate picado

– ½ unidade de cenoura em cubos

– ½ unidade de abobrinha verde em cubos

– 04 colheres de sopa de extrato de tomate

– 04 colheres de sopa de óleo

– 04 colheres de sopa de manteiga

– Sal a gosto

Confira agora o modo de preparo

Em uma panela, coloque óleo, cebola, alho e a carne e refogue até dourar. Em seguida, acrescente o tomate, o pimentão verde, abobrinha verde, a cenoura e o extrato de tomate. Refogue e reserve.

Em outra panela com água, adicione as bananas para cozinhar. Após cozidas, coloque as bananas no processador, acrescentando água até ficar com consistência de purê.

Em outra panela refogue a manteiga e a cebola e acrescente o purê de banana para refogar.

#PraCegoVer

A foto ilustra um prato de porcelana branca preenchido com purê de banana da terra, carne de coxão mole e folhas verdes de tempero. A porção corresponde à receita intitulada “Arrumadinho Digoreste”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT