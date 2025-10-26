Connect with us

Cuiabá

Banana da terra, coxão mole e temperos: confira a receita vencedora do Chef Cuiabano

Publicado em

26/10/2025

O prato “Arrumadinho Digoreste”, vencedor da primeira edição do Chef Cuiabano, programa realizado pela Prefeitura de Cuiabá via Secretaria Municipal de Educação (SME), foi produzido exclusivamente com produtos que compõem a lista de alimentos e temperos da merenda escolar, conforme previa as regras do edital.

A responsável pelo prato é a técnica em nutrição escolar (merendeira) Regiane Marques Nogueira Melo, lotada no Centro Municipal de Educação Infantil (CEIC) Edna Catharina Perri Ricci, localizada no bairro Altos da Serra I. Clique AQUI e confira o modo de preparo dos pratos de cada uma das seis finalistas vencedoras.

Confira abaixo a relação de produtos e temperos para elaboração do prato “Arrumadinho Digoreste”:

– 500g de coxão mole em cubos pequenos

– 04 unidades de dente de alho picado ou triturado

– 03 unidades de banana da terra de vez (meio madura)

– 01 unidade de cebola picada

– 01 unidade de pimentão verde picado

– 01 unidade de tomate picado

– ½ unidade de cenoura em cubos

– ½ unidade de abobrinha verde em cubos

– 04 colheres de sopa de extrato de tomate

– 04 colheres de sopa de óleo

– 04 colheres de sopa de manteiga

– Sal a gosto

Confira agora o modo de preparo

Em uma panela, coloque óleo, cebola, alho e a carne e refogue até dourar. Em seguida, acrescente o tomate, o pimentão verde, abobrinha verde, a cenoura e o extrato de tomate. Refogue e reserve.

Em outra panela com água, adicione as bananas para cozinhar. Após cozidas, coloque as bananas no processador, acrescentando água até ficar com consistência de purê.

Em outra panela refogue a manteiga e a cebola e acrescente o purê de banana para refogar.

#PraCegoVer

A foto ilustra um prato de porcelana branca preenchido com purê de banana da terra, carne de coxão mole e folhas verdes de tempero. A porção corresponde à receita intitulada “Arrumadinho Digoreste”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Prefeito sanciona lei e Cuiabá vai parcelar R$ 52 milhões com bancos e cooperativas

Published

3 horas atrás

on

26/10/2025

By

O prefeito Abilio Brunini sancionou a lei aprovada pelos vereadores que vai permitir ao município renegociar uma dívida de R$ 52 milhões com bancos e cooperativas de crédito relacionada a empréstimos consignados não quitados pela gestão anterior.

A sanção foi publicada na sexta-feira (24) em edição suplementar da Gazeta Municipal. O projeto integra um conjunto de leis formuladas pela atual equipe econômica visando à reestruturação financeira de Cuiabá. “Estamos trabalhando para recuperar a credibilidade financeira com fornecedores, prestadores de serviços e recuperar a capacidade própria de investimentos de Cuiabá”, explica o prefeito Abilio Brunini.

Essa dívida de R$ 52 milhões da Prefeitura de Cuiabá com 17 instituições financeiras foi gerada nos últimos quatro meses da gestão anterior, quando se adotou a prática de proceder com o desconto em folha de empréstimos contraídos por servidores públicos, sem repassá-los às instituições financeiras.

O débito de R$ 52 milhões foi identificado em janeiro pela equipe econômica e auditado pela Controladoria Geral do Estado (CGE).

Pela proposta do Executivo, dívidas de até R$ 25 mil serão pagas à vista. Acima deste valor, será pago até 31 de dezembro de 2026 em 12 parcelas com datas definidas em cronograma.

A partir de dados fornecidos pela Secretaria de Economia, o poder Executivo poderá, via decreto, prorrogar o prazo de pagamento em mais 12 meses.

Os bancos e cooperativas de crédito poderão utilizar o crédito que tem a receber para compensar dívidas tributárias inscritas ou não em dívida ativa.

O texto da lei também autoriza as instituições financeiras a utilizarem o crédito para compensação de futuras dívidas de ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza).

“Contamos com a compreensão do Legislativo para amadurecer boas ideias, avançar com bons projetos e reestruturar as finanças públicas”, destaca o secretário de Economia, Marcelo Bussiki.

#PraCegoVer

A foto ilustra o prefeito Abilio Brunini vestido com camisa polo cinza. Ele está com um microfone na mão e fala para uma plateia de autoridades em um ambiente que remete a um auditório. No fundo, há uma tela de cor azul com gráficos onde pode se ler “evolução da dívida e disponibilidade de caixa”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Avenida Principal terá bloqueio total para instalação de rede fluvial

Published

3 horas atrás

on

26/10/2025

By

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública informa aos condutores de veículos automotores que a Avenida Principal do Residencial Coxipó, no trecho compreendido entre a Beira Rio Materiais para Construção e o miniestádio (campo de futebol), estará interditada para o tráfego de veículos neste final de semana. Somente moradores do condomínio Ipê Amarelo terão acesso ao local.

A interdição começa a partir das 6h deste sábado e vai até as 18h de domingo (26), para instalação de rede fluvial, que será executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

É necessária a colaboração de todos os condutores e moradores locais durante o período das intervenções para que o serviço transcorra com segurança. E buscar as rotas alternativas para acessar o bairro, sendo:

Pela Rodovia Palmiro Paes de Barros, entrando pela Avenida A (Antiga Rua 28), da Cohab São Gonçalo.
Ou pelo lateral do Hotel 365, na BR 364, (antigo Hotel Presidente) – nas proximidades do posto de combustível virar à direita, pelo bairro Jardim Presidente.

#PraCegoVer

A foto mostra um veículo da Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública atravessado na pista em demonstração de bloqueio da via.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA26/10/2025

PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte

Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam uma mulher, de 30 anos, por lesão corporal e ameaça, na madrugada...
SEGURANÇA26/10/2025

Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda

A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos por estupro de vulnerável na tarde deste sábado (26.10), no município...
SEGURANÇA26/10/2025

Polícia Civil participa de congresso científico da Unifasipe e ministra palestra sobre práticas investigatórias e inquérito policial

A Polícia Civil participou do Congresso Científico da Unifasipe, ministrando uma palestra voltada a cerca de 200 acadêmicos do curso...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262