Banca que realizou concurso da Saúde divulga classificação da prova objetiva e convoca aprovados para a segunda fase

Já está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br o resultado e a classificação definitiva da prova objetiva do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde, realizado em 29 de janeiro deste ano. A próxima etapa será envio de títulos.

Ao acessar o site do IBFC, o candidato deve procurar a página do concurso da Secretaria de Saúde, acessar a aba “Resultados” e procurar a vaga para qual fez a prova. Ao achar seu nome, caso esteja escrito “Conv. Tit. Ampla”, significa que o candidato foi convocado para a segunda fase do concurso, que é a apresentação de titulação.

Os convocados deverão fazer o envio eletrônico dos documentos da Prova de Títulos entre as 9h do dia 06/03/2023 até as 16h do dia 08/03/2023, por meio de um link específico no site do IBFC, na aba “Editais e Publicações Oficiais. No item 9.2.4. do Edital de Abertura nº1 está o passo a passo de como realizar o envio dos títulos. Importante ressaltar que não serão recebidos arquivos de títulos fora do prazo, horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto no Edital.

“É de extrema importância que os candidatos fiquem atento às datas divulgadas no edital, para que não percam nenhum prazo e realizem esta segunda etapa de maneira correta. Após a banca analisar toda a documentação e analisar os recursos que forem impetrados, os convocados que tiverem maior pontuação de acordo com o edital serão aprovados e passarão a ser servidores efetivos da SMS. A publicação do resultado do concurso será realizada em 18 de abril”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.