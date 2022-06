Por Gabriel Lucas Scardini Barros A busca de uma definição legal do que é uma microcervejaria.

Nas casas legislativas, muitas vezes os parlamentares se abstraem de atuar com seus partidos para aderir à uma discussão suprapartidária de temas específicos.

Muitas vezes, essas discussões são institucionalizadas em frentes parlamentares , mas de maneira mais comuns, essas iniciativas acabam sendo conhecidas pelo apelido de bancada de alguma coisa. Há a Bancada da Bala e a Bancada Evangélica, apenas para ficar entre as mais conhecidas.

E por quê não uma bancada do lúpulo? Uma bancada para defender a cerveja artesanal.

Em Mato Grosso, pode-se dizer que uma bancada atuou para construção de uma definição legal para cerveja artesanal, por meio da definição das cervejarias de pequeno porte.

Tudo começou em 2018, com a apresentação de um projeto para instituir um Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, com consistia em um aumento de carga tributária para seguimentos que recebiam incentivos fiscais, inclusive para as cervejarias.

A questão é que existem cervejarias e cervejarias. Aquelas que pertencem aos grandes conglomerados recebem incentivos nos impostos federais enquanto às microcervejarias, geralmente, ficam restritas a algum incentivo nos Estados. A arrecadação ao fundo ia impor um ônus muito maior para as pequenas.

A solução foi estabelecer no projeto a definição de uma microcervejaria artesanal, que no fim ficou da seguinte maneira:

Microcervejaria é a pessoa jurídica produtora de cerveja e chope artesanais, com sede no Estado de Mato Grosso, e cuja produção anual não seja superior a 4.000.000 l (quatro milhões de litros), considerando todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles pertencentes a coligadas ou controladoras, e que esteja em dia com suas obrigações tributárias estaduais (definição da Lei 11.081/2000).

Quatro milhões de litros anuais podem parecer muito, mas uma fabrica daquelas marcas que sempre tem propaganda no horário nobre da TV produz essa quantidade em alguns dias.

Vale esclarecer que esse número não surgiu do nada. A Brewers Association dos EUA, que congrega as cervejarias artesanais de lá, estabeleceu a referência de seis milhões de barris por ano, o equivalente à 3% da produção por lá. A referência daqui é bem menor.

A partir dessa primeira definição, houve a promulgação da Lei nº 10.814, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a cerveja artesanal, altera dispositivos da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e dá outras providências. Além da definição do que era uma microcervejaria, foi criada alíquota de ICMS diferenciada para as cervejas artesanais produzidas no estado, menor que das cervejas das grandes.

Em 2017, havia 10 cervejarias em Mato Grosso. Hoje esse deve ser o número apenas na região metropolitana da capital. O número de cervejarias aumentou por causa da lei?

Provavelmente não, mas sem dúvidas é uma política pública que ajudou um pouco nesses incentivos.

Essa bancada do lúpulo se expandiu. Em maio de 2022, o Confaz autorizou redução de alíquota de ICMS, de forma semelhante ao que foi construído em Mato Grosso para os estados do Acre, Rio Grande do Norte e Rondônia.

Um brinde. Beba boa cerveja com moderação.

Já que o tema de hoje é cerveja: Viva a Cerveja Brasileira!

No dia 05 de junho, se comemora o dia da cerveja brasileira.

A data foi estabelecida em 2012, uma iniciativa dos Blogueiros Brasileiros de Cerveja (BBC ) para valorizar a cerveja feita no Brasil. O dia 05 de junho foi escolhido para homenagear o Sr. Ruprecht Loeffler e a Cervejaria Canoinhense, considerada a cervejaria artesanal mais antiga do Brasil, da cidade de Canoinhas-SC.

Boa oportunidade para tomar uma cerveja brasileira.

Vale a dica também de um livro que aprofunda esse tema da cerveja nacional entre tantos outros, o Guia da Sommelieria de Cervejas, organizado pela Bia Amorim, é um tomo completo sobre todos os temas que giram em torna da cerveja.

Quando digo que é completo significa que o livro explica muito sobre os estilos cervejeiros, a história da cerveja no Brasil, aspectos legais do negócio, dicas de carreira para os sommeliers (com algumas que são interessantes para outros profissionais) e até como gerir e limpar uma linha de chope.

