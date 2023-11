Banco da China quer investir nos setores produtivos e de infraestrutura de MT

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) vai ofertar, a partir de 2024, cursos técnicos concomitantemente com o Ensino Médio. A ação é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e será disponibilizada em 15 municípios mato-grossenses. O estudante que optar pela modalidade poderá concluir o Ensino Médio já com um diploma técnico em uma das áreas escolhidas.

Com a iniciativa, o Estado caminha em direção a tendência nacional de crescimento do Ensino Técnico, buscando atender principalmente o público jovem. Além da possibilidade de se qualificar profissionalmente nos primeiros anos do Ensino Médio, a oferta também assegura maior qualidade de vida e oportunidade de emprego.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Allan Kardec, a construção da nova modalidade de oferta contou com apoio de uma equipe técnica especializada para garantir a efetividade da ação. Para Allan Kardec, com a nova oferta os estudantes mato-grossenses passam a contar com mais um apoio do Governo do Estado para garantir um futuro de oportunidades.

“Firmar essa parceria com a Seduc foi um ganho para todos os jovens mato-grossenses. Fizemos um estudo para identificar a vocação de cada região de Mato Grosso e a partir daí construir uma proposta pedagógica que também possa capacitar esse estudante para o mercado de trabalho. Estamos falando de uma ação inovadora que contou com a aprovação imediata do governador Mauro Mendes”, contou o secretário Allan.

Para a definição de todos os cursos técnicos ofertados a Secretaria Adjunta de Educação Superior e Profissional realizou um estudo para identificar as “vocações” de cada região, buscando disponibilizar cursos que atendam às principais necessidades de cada ponto do estado. Entre os cursos estão: Agropecuária, Agricultura, Têxtil, Enfermagem, Análises Clínicas, Gerência em Saúde, Agronegócio, Administração, Biocombustíveis e outros.

Os municípios que vão contar com a nova modalidade de oferta são: Cuiabá, Alta Floresta, Água Boa, Barra do Garças, Cáceres, Diamantino, Juara, Matupá, Campo Verde, Poxoréu, Primavera do Leste, Sinop, Tangará da Serra, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde.

Além de professores especializados nas áreas de formação, os estudantes que optarem pela formação técnica também terão acesso a laboratórios, aulas práticas e também visitas técnicas para testar o conhecimento adquirido em sala de aula. Além disso, também há previsão de estágios de acordo com o curso escolhido.

O secretário adjunto de Educação Profissional e Superior, Dimorvan Alencar Brescancim, ressalta que a nova modalidade de oferta vai contemplar alunos de diferentes regiões do estado, buscando atender também a demanda de profissionais qualificados em áreas estratégicas.

“Serão mais de 1.900 vagas ofertadas em 2024, em 56 turmas junto com o Ensino Médio e todos em áreas estratégicas para o crescimento de Mato Grosso. Estamos trabalhando para oferecer o melhor ensino para os nossos jovens que desejam essa entrada imediata no mercado de trabalho. Com o apoio do governador Mauro Mendes, vamos entregar para o estado profissionais qualificados para ocuparem as vagas de emprego criadas pela nossa economia”, disse o secretário adjunto.

Com 1.960 vagas para 2024, a Seciteci busca agregar um maior número de estudantes ao longo dos próximos três anos, chegando a uma oferta de mais de 6 mil vagas em 2026. A expectativa é formar anualmente 2 mil profissionais técnicos que também encerraram o Ensino Médio.