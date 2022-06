Bancos poderão retomar financiamentos do Plano Safra 2021/2022

Retomada parcial foi autorizada pelo Ministério da Economia. Contratações estavam suspensas desde fevereiro

Do MAPA – A retomada das contratações será para as linhas de financiamento do Pronaf (Agricultura Familiar) incluindo investimentos, aquisição de matrizes e reprodutores, aquisição de tratores, colheitadeiras e outros veículos. Também foram liberadas outras linhas como ABC (agricultura de baixo carbono), Pronamp (médio produtor), Inovagro (inovações tecnológicas), Proirriga (irrigação) e Moderagro (modernização)O Ministério da Economia autorizou nesta sexta-feira (10) as instituições financeiras que operam com recursos do Plano Safra a retomarem parcialmente as contratações de financiamentos rurais subvencionadas no âmbito do Plano Safra 2021/2022.

Do MAPA – Continuam suspensas as contratações das linhas de financiamentos Moderfrota (frotas e tratores), PCA (para construção de armazéns) e Prodecoop (desenvolvimento cooperativo).

As contratações de financiamentos rurais com recursos equalizáveis estavam suspensas desde 7 de fevereiro. Nesta quinta-feira (9), o Ministério da Economia publicou em edição extra do Diário Oficial da União a Portaria 5.327, que abre crédito suplementar de R$ 1.087.605.763 para reforçar os pagamentos de equalização de taxas de juros do Plano Safra vigente, que encerra no dia 30 de junho deste ano.

O Ministério da Agricultura estima que cerca de R$ 15 bilhões em novas operações de crédito rural, com recursos equalizados, devam ser contratadas até o dia 30 de junho.

Linhas de financiamento que deverão ser retomadas:

ABC – Ambiental

ABC – demais

Aquisição de matrizes e reprodutores – Pronaf

Caminhonetes de carga e Motocicletas adaptadas à atividade rural – Pronaf

Comercialização FEE

Custeio Empresarial

Custeio Pronamp

Inovagro

Investimento Empresarial

Investimento Grupo B – Pronaf

Investimento Pronaf

Investimento Pronamp

Moderagro

Procap-Agro – Giro

Proirriga

Tratores e Colheitadeiras – Pronaf

Linhas de financiamentos que permanecem suspensas:

Moderfrota

PCA

PCA – Até 6.000 ton

Prodecoop