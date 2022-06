Barra do Garças tem mais de R$ 118,5 milhões em investimentos do Governo de MT

Importante polo turístico da região do Araguaia, o município de Barra do Garças já foi contemplado com mais de R$ 118,5 milhões em investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso desde o início da gestão, em 2019.

Do montante, R$ 50 milhões foram aplicados em obras de infraestrutura, enquanto R$ 9 milhões foram destinados para ações culturais e fomento ao esporte. O Estado ainda investiu R$ 6,8 milhões na área da Educação e mais de R$ 4 milhões para ações sociais. Também houve aportes para as áreas da Saúde, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar e Meio Ambiente.

Os principais investimentos da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) no município envolvem a construção de 10 pontes de concreto, das quais duas foram concluídas, uma está em andamento e sete já estão contratadas. As pontes têm entre 21 e 50 metros de extensão e estão localizadas sob os córregos Corrente, Pitomba, Passa Vinte, Grande I, Porteiro, Águas Quentes, Boqueirão e o Córrego dos Índios. Para tanto, foram investidos R$ 6 milhões em aduelas de concreto armado.

Outra obra de infraestrutura na região é a restauração e conservação de ruas e avenidas do município, realizada por meio de convênio com a Prefeitura de Barra do Garças, que recebeu R$ 15,4 milhões.

No início do mês, o governador Mauro Mendes também entregou dois novos trechos de asfaltamento na MT-100: foram 67,4 km de asfalto novo e a restauração de outro trecho de 45 km. Com isso, 100% da rodovia, nos trechos que ligam Alto Araguaia a Barra do Garças, já estão asfaltadas. A rodovia, que era um sonho dos moradores por ser a principal ligação do Araguaia com o restante do Estado, passa por 10 municípios da região e beneficia diretamente a população.

Em visita ao município nesta quinta-feira (09.06), o Governo de Mato Grosso ainda assina mais R$ 5,7 milhões em investimentos para a reforma da cerca e dos sanitários dos campos de futebol Arnaldo Martins e Zeca Ribeiro, construção de uma sala de tiro no Comando da PMMT, ampliação e reforma do Parque Águas Quentes e compra de cimento para construção de calçadas.

Também deve ser assinada autorização para investimento de R$ 11,6 milhões para a retomada da construção dos conjuntos habitacionais Residencial Carvalho I, II e III. A obra é fruto de convênio da Prefeitura de Barra do Garças com a Caixa Econômica Federal e recebe a contrapartida do governo estadual para sua retomada.

Segurança Pública

Durante a gestão, a Segurança Pública do município foi reforçada com o investimento de R$ 53 milhões. O valor envolve a reforma do 2º Batalhão da PM, a entrega de uma nova viatura auto tanque para a 1º Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, e a compra de equipamentos, mobiliários e utensílios para a Penitenciária de Barra do Garças e Ciosp, que já estão em fase de projeto junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

O montante também contempla a construção de um laboratório e sala de balística na Politec, construção do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino (CASE) e de uma quadra poliesportiva na unidade, e a construção da sede do Ciosp, que também já está em fase de projeto.

Outra parte desse recurso, pouco mais de R$ 36 milhões, foram empregados para construção da penitenciária de Barra do Garças, resultado de um convênio do Estado com a Prefeitura Municipal.

Saúde e educação

O Governo do Estado entregou ao município três novas ambulâncias, frutos de emendas parlamentares, e investiu mais de R$ 6,8 milhões na educação de Barra do Garças. Desse valor, R$ 4 milhões foram para a construção de uma nova unidade escolar para a Escola Estadual Indígena Dom Felippo Rinaldi, executada via convênio.

Também houve a entrega de 107 aparelhos de ar condicionado para cinco escolas, reforma da Escola Estadual Nossa Senhora da Guia, e fornecimento de insumos para a EE Heronides Araújo e para o CEJA Prof Marisa Mariano da Silva, compra de equipamentos, e os recursos destinados para a compra de computadores e custeamento do serviço de internet para os professores durante a pandemia da covid-19.

Outro investimento previsto para o município é a autorização para a reforma da Escola Estadual Dom José Selva, no setor Campinas, e da Escola Estadual Jardim do Ypes, no bairro Jardim dos Ipês, que deve ser assinada durante a visita do governador Mauro Mendes na quinta-feira. Juntas, as obras têm orçamento estimado de R$ 12 milhões. Ainda, no mesmo dia, deverá ser entregue um novo ônibus de transporte escolar para o município.

Social

As famílias mais vulneráveis do município também foram assistidas pela gestão. Já foram entregues 11,9 mil cestas básicas, 8.954 cobertores e 344 filtros de barro para garantir à população a segurança alimentar e acesso à água filtrada.

Os programas para transferência de renda, como o Ser Família Emergencial, também investiram R$ 2,8 milhões do Governo do Estado, distribuídos a 1.737 famílias em 2021 e a 1.596 famílias neste ano.

Já os pequenos produtores da região foram contemplados com uma caminhonete Hilux, uma patrulha mecanizada, dois tanques resfriadores, uma unidade de referência tecnológica para assistência técnica ao produtor de leite, e a distribuição de 60 caixas de abelha e 600 toneladas de calcário. Juntos, os investimentos passam de R$ 660 mil.

O Estado também forneceu empréstimos de R$ 581 mil para auxiliar na atividade do comércio local.

Mais investimentos

O município também recebe a implantação do Centro de Eventos e Convenções de Barra do Garças, com investimento de R$ 7,4 milhões feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Já os incentivos a atividades culturais e esportivas somaram R$ 9,1 milhões de investimentos feitos pelo Estado. Os valores, destinados, em sua maioria, via convênios, foram empregados na realização de eventos como a Virada Cultural, IV Expoarte Araguaia e Simpósio da Cultura do Vale Araguaia, Circuito Musical, Forróterapia Cultural, Queima do Alho, 30ª festa do caju, mostras culturais, além de editais como o Pontos do Esporte.

A unidade local de execução do Indea também recebeu mais de R$ 460 mil em investimentos com a entrega de duas caminhonetes para auxiliar na fiscalização das atividades, enquanto a Secretaria do Estado de Meio Ambiente construiu uma central de visitantes para o Parque Serra Azul e doou um barco para a prefeitura.