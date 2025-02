Base do Ciopaer em Sorriso é referência no apoio às operações, resgate e transporte aeromédico

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizou, nesta semana, a oficina de ativação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), promovida pelo Ministério da Saúde. O objetivo é melhorar o acesso da população aos atendimentos médicos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir as filas de espera e otimizar a gestão dos serviços de saúde.

O evento foi ocorreu na Escola dos Servidores do Poder Judiciário, na sexta-feira (21.2).

“Embora esta capacitação seja um programa do Ministério da Saúde, ela complementa as ações que a Secretaria de Estado já vem desenvolvendo, fortalecendo o plano estadual de saúde e alinhando com as agendas locais dos municípios, através de seus planos municipais. É assim que podemos, de forma integrada, promover a transformação necessária, levando a mudança concreta e garantindo mais acesso e qualidade para o cidadão”, declarou o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde, Juliano Melo.

A oficina teve o propósito de capacitar e integrar as equipes para que o programa Mais Acesso a Especialistas seja implementado de forma eficaz, promovendo a ampliação do acesso aos serviços especializados, principalmente em áreas com alta demanda e em regiões de difícil acesso. Ela também focou no fortalecimento da cooperação entre os setores da saúde, promovendo uma gestão mais eficiente e resolutiva, com a participação ativa dos profissionais de saúde e dos gestores locais.

Durante a oficina, foram discutidos pontos como a organização e implementação das ofertas de cuidado especializado, como consultas e exames, além de estratégias para prevenir a fragmentação do atendimento, garantindo a continuidade do cuidado dos pacientes, desde o diagnóstico até o acompanhamento clínico.

“Quero parabenizar a Secretaria de Estado do Mato Grosso pela realização do evento, que a gente está chamando de oficinas de ativação desse programa que vem atender a um anseio histórico, que era o acesso do cidadão e da cidadã a ações de atenção especializada. Esse programa vem para melhorar e organizar melhor os serviços de atenção especializada em cinco ações específicas, oftalmologia, cardiologia, ortopedia, otorrinologia, câncer e oncologia”, frisou o diretor do Departamento de Programas Estratégicos do Ministério da Saúde, André Luís Bonifácio de Carvalho.

Também participaram da oficina o superintendente da Secretaria Estadual do Ministério da Saúde, Altir Antônio Peruzzo, e Fátima Malinski, que é secretária Municipal de Saúde de Santa Carmem, vice-presidente regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems) na região de saúde Teles Pires e membro da Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC) dos hospitais contratualizados da região Teles Pires.

Fonte: Governo MT – MT