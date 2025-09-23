Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prenderam seis pessoas e apreenderam máquinas utilizadas para práticas de crimes ambientais, nas cidades de Novo Mundo e Brasnorte. Com os suspeitos, foram apreendidas uma escavadeira hidráulica, um trator e dois caminhões, uma motoserra e 25 metros cúbicos de madeira.

Durante Operação Amazônia, as equipes policiais identificaram, por meio de monitoramento via satélite, uma área de vegetação com sinais de extração de recursos minerais, na zona rural de Novo Mundo.

Ao chegar no local, as equipes localizaram um barraco de lona que servia como base do garimpo ilegal e também escavadeira hidráulica. Durante buscas pelos suspeitos, os policiais abordaram um homem, que confirmou trabalhar no local e que recebia uma porcentagem do valor da extração dos minérios.

Questionado sobre a presença de outras pessoas, o garimpeiro relatou que tinha mais dois homens escondidos na mata, que foram localizados, sendo um deles identificado como o gerente operacional. Todos foram encaminhados para a delegacia. A escavadeira foi apreendida e transportada para a Secretaria Municipal de Obras do município.

Na segunda ação, na cidade de Brasnorte, após denúncia de desmatamento monitorada via satélite, a equipe policial se deslocou até uma fazenda para verificar os fatos.



Ao chegar ao local, os militares constataram a veracidade e localizaram um homem portando uma motosserra, além de um trator e mais dois suspeitos conduzindo caminhões reboque e semirreboque.

Questionado sobre o desmatamento, o suspeito afirmou não possuir licença para desmate na área. Em relato aos policiais, um dos motoristas do caminhão se identificou como proprietário das máquinas e relatou que foi contratado para a extração de madeiras, totalizando 25 metros cúbicos.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia. Toda a madeira foi apreendida e os maquinários foram encaminhados para a Secretaria de Infraestrutura da cidade.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.

