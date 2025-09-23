SEGURANÇA
Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades
Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prenderam seis pessoas e apreenderam máquinas utilizadas para práticas de crimes ambientais, nas cidades de Novo Mundo e Brasnorte. Com os suspeitos, foram apreendidas uma escavadeira hidráulica, um trator e dois caminhões, uma motoserra e 25 metros cúbicos de madeira.
Durante Operação Amazônia, as equipes policiais identificaram, por meio de monitoramento via satélite, uma área de vegetação com sinais de extração de recursos minerais, na zona rural de Novo Mundo.
Ao chegar no local, as equipes localizaram um barraco de lona que servia como base do garimpo ilegal e também escavadeira hidráulica. Durante buscas pelos suspeitos, os policiais abordaram um homem, que confirmou trabalhar no local e que recebia uma porcentagem do valor da extração dos minérios.
Questionado sobre a presença de outras pessoas, o garimpeiro relatou que tinha mais dois homens escondidos na mata, que foram localizados, sendo um deles identificado como o gerente operacional. Todos foram encaminhados para a delegacia. A escavadeira foi apreendida e transportada para a Secretaria Municipal de Obras do município.
Na segunda ação, na cidade de Brasnorte, após denúncia de desmatamento monitorada via satélite, a equipe policial se deslocou até uma fazenda para verificar os fatos.
Ao chegar ao local, os militares constataram a veracidade e localizaram um homem portando uma motosserra, além de um trator e mais dois suspeitos conduzindo caminhões reboque e semirreboque.
Questionado sobre o desmatamento, o suspeito afirmou não possuir licença para desmate na área. Em relato aos policiais, um dos motoristas do caminhão se identificou como proprietário das máquinas e relatou que foi contratado para a extração de madeiras, totalizando 25 metros cúbicos.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia. Toda a madeira foi apreendida e os maquinários foram encaminhados para a Secretaria de Infraestrutura da cidade.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em roubo à casa de prefeito de Pontal do Araguaia
A Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu, nesta terça-feira (23.9), um homem de 30 anos, suspeito de participação na tentativa de roubo à residência do prefeito de Pontal do Araguaia. A ação ocorreu em Barra do Garças e foi cumprida com base em mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Este é o segundo investigado detido no caso. Na semana passada, outro suspeito já havia sido preso por determinação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, responsável pela decretação das medidas cautelares relacionadas ao processo.
O crime
O roubo ocorreu em agosto deste ano, quando três indivíduos invadiram o imóvel após danificar equipamentos de segurança e forçar o portão de acesso. Durante a ação, a família percebeu a movimentação e acionou a Polícia Militar, o que levou os criminosos a fugirem em um veículo.
Segundo a Polícia Civil, as prisões preventivas têm como objetivo garantir a ordem pública e a regularidade da instrução processual. As diligências seguem em andamento para localizar o terceiro envolvido, ainda foragido.
O suspeito preso nesta terça-feira foi encaminhado à unidade prisional de Barra do Garças, onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende investigado por roubo e tráfico de drogas em Juara
A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara cumpriu, na tarde da última segunda-feira (22.9), mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara em desfavor de um jovem de 24 anos, investigado pela prática do crime de roubo em residência nesta cidade.
Durante a ação, o suspeito também foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. Em sua residência, foram apreendidas porções de maconha, algumas já fracionadas e prontas para a venda, além de petrechos utilizados para embalar entorpecentes e uma balança de precisão. Todo o material foi recolhido e será encaminhado para perícia oficial.
De acordo com a investigação, os elementos coletados confirmam indícios da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
Após os procedimentos legais, o investigado será apresentado em audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.
Com a prisão, o investigado está fora de circulação e responderá pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)
Prefeitura reforça atuação de agentes de trânsito durante obras do BRT
Após série de falhas, Prefeitura rompe contrato e exige recontratação de 70% dos trabalhadores
Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades
Guia do TJMT reúne todos os serviços de apoio a mulheres vítimas de violência
Segurança
Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades
Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prenderam seis pessoas e apreenderam máquinas utilizadas para práticas de crimes...
Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em roubo à casa de prefeito de Pontal do Araguaia
A Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu, nesta terça-feira (23.9),...
Polícia Civil prende investigado por roubo e tráfico de drogas em Juara
A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara cumpriu, na tarde da última segunda-feira (22.9), mandado de prisão preventiva expedido...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema e UFMT lançam livro sobre a biodiversidade do Parque Estadual do Xingu
-
CIDADES4 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES6 dias atrás
Réu por acidente de trânsito que matou quatro pessoas em Tangará da Serra enfrentará júri
-
SEGURANÇA6 dias atrás
Força Tática apreende adolescente e prende dois homens suspeitos por roubo de motocicletas em Cuiabá
-
Saúde7 dias atrás
Brasil Sorridente devolveu o sorriso e a dignidade ao povo brasileiro
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema destaca protagonismo de MT na área ambiental em evento promovido pelo Tribunal de Justiça
-
Política6 dias atrás
Wilson Santos faz balanço de agendas em Brasília sobre a concessão da Energisa em MT
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 15 incêndios florestais