Connect with us

SEGURANÇA

Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades

Publicado em

23/09/2025

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prenderam seis pessoas e apreenderam máquinas utilizadas para práticas de crimes ambientais, nas cidades de Novo Mundo e Brasnorte. Com os suspeitos, foram apreendidas uma escavadeira hidráulica, um trator e dois caminhões, uma motoserra e 25 metros cúbicos de madeira.

Durante Operação Amazônia, as equipes policiais identificaram, por meio de monitoramento via satélite, uma área de vegetação com sinais de extração de recursos minerais, na zona rural de Novo Mundo.

Ao chegar no local, as equipes localizaram um barraco de lona que servia como base do garimpo ilegal e também escavadeira hidráulica. Durante buscas pelos suspeitos, os policiais abordaram um homem, que confirmou trabalhar no local e que recebia uma porcentagem do valor da extração dos minérios.

Questionado sobre a presença de outras pessoas, o garimpeiro relatou que tinha mais dois homens escondidos na mata, que foram localizados, sendo um deles identificado como o gerente operacional. Todos foram encaminhados para a delegacia. A escavadeira foi apreendida e transportada para a Secretaria Municipal de Obras do município.

Na segunda ação, na cidade de Brasnorte, após denúncia de desmatamento monitorada via satélite, a equipe policial se deslocou até uma fazenda para verificar os fatos.


Ao chegar ao local, os militares constataram a veracidade e localizaram um homem portando uma motosserra, além de um trator e mais dois suspeitos conduzindo caminhões reboque e semirreboque.

Questionado sobre o desmatamento, o suspeito afirmou não possuir licença para desmate na área. Em relato aos policiais, um dos motoristas do caminhão se identificou como proprietário das máquinas e relatou que foi contratado para a extração de madeiras, totalizando 25 metros cúbicos.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia. Toda a madeira foi apreendida e os maquinários foram encaminhados para a Secretaria de Infraestrutura da cidade.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar, em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800-065-3939.

Fonte: PM MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em roubo à casa de prefeito de Pontal do Araguaia

Published

1 hora atrás

on

23/09/2025

By

A Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu, nesta terça-feira (23.9), um homem de 30 anos, suspeito de participação na tentativa de roubo à residência do prefeito de Pontal do Araguaia. A ação ocorreu em Barra do Garças e foi cumprida com base em mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Este é o segundo investigado detido no caso. Na semana passada, outro suspeito já havia sido preso por determinação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, responsável pela decretação das medidas cautelares relacionadas ao processo.

O crime

O roubo ocorreu em agosto deste ano, quando três indivíduos invadiram o imóvel após danificar equipamentos de segurança e forçar o portão de acesso. Durante a ação, a família percebeu a movimentação e acionou a Polícia Militar, o que levou os criminosos a fugirem em um veículo.

Segundo a Polícia Civil, as prisões preventivas têm como objetivo garantir a ordem pública e a regularidade da instrução processual. As diligências seguem em andamento para localizar o terceiro envolvido, ainda foragido.

O suspeito preso nesta terça-feira foi encaminhado à unidade prisional de Barra do Garças, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Polícia Civil prende investigado por roubo e tráfico de drogas em Juara

Published

3 horas atrás

on

23/09/2025

By

A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara cumpriu, na tarde da última segunda-feira (22.9), mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara em desfavor de um jovem de 24 anos, investigado pela prática do crime de roubo em residência nesta cidade.

Durante a ação, o suspeito também foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. Em sua residência, foram apreendidas porções de maconha, algumas já fracionadas e prontas para a venda, além de petrechos utilizados para embalar entorpecentes e uma balança de precisão. Todo o material foi recolhido e será encaminhado para perícia oficial.

De acordo com a investigação, os elementos coletados confirmam indícios da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após os procedimentos legais, o investigado será apresentado em audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

Com a prisão, o investigado está fora de circulação e responderá pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA23/09/2025

Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo e local de extração ilegal de madeira em duas cidades

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prenderam seis pessoas e apreenderam máquinas utilizadas para práticas de crimes...
SEGURANÇA23/09/2025

Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em roubo à casa de prefeito de Pontal do Araguaia

A Polícia Civil de Mato Grosso, com atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu, nesta terça-feira (23.9),...
SEGURANÇA23/09/2025

Polícia Civil prende investigado por roubo e tráfico de drogas em Juara

A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara cumpriu, na tarde da última segunda-feira (22.9), mandado de prisão preventiva expedido...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262