Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem de 24 anos, suspeito de extração de recursos minerais sem autorização, na manhã desta sexta-feira (14.11), em Alta Floresta. Na ação, a equipe apreendeu uma balsa de garimpo ilegal, uma caminhonete e um caminhão durante a fiscalização às margens do Rio Teles Pires.
Em continuidade a uma ação que desarticulou uma quadrilha e o fechamento de um garimpo ilegal na terça-feira (11.11), as equipes militares receberam uma denúncia de que integrantes de uma facção criminosa estavam no local tentado recuperar um balsa que teria sido inutilizada pela Polícia Militar Ambiental.
Ao chegar ao local, os policiais localizaram o suspeito que se apresentou como proprietário da balsa ilegal e estava com mais três pessoas contratadas para recuperá-la. O homem foi detido pelos militares.
Durante a ação, os policiais apreenderam o motor, os tubos flutuadores da embarcação, um caminhão e uma caminhonete RAM, a qual era utilizada para apoio. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, para as providências que o caso requer.
Operações Lei Seca prendem 13 condutores e removem 42 veículos em Cuiabá
Duas operações Lei Seca, realizadas na madrugada deste sábado (15.11) em Cuiabá, resultaram na prisão de 13 condutores e na remoção de 42 veículos, sendo 35 carros e 7 motocicletas.
As ações ocorreram simultaneamente sob o viaduto na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), no bairro Araés, nos dois sentidos da pista, totalizando a fiscalização de 144 veículos, com o mesmo número de testes de alcoolemia realizados.
Das 13 prisões, 11 foram por embriaguez, uma por dirigir sem habilitação e a outra por entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada.
De acordo com o relatório divulgado, as duas operações somaram 80 multas aplicadas, sendo 13 por conduzir veículo sob o efeito de álcool, 54 por falta de registro ou licenciamento do veículo, entre outras infrações graves. As operações foram iniciadas por volta das 2h da madrugada e se estenderam até as 6h.
Nos casos de prisões por embriaguez, a autuação criminal inclui prisão com exigências do pagamento de multas de R$ 2,9 mil, fiança estimada pelas autoridades policiais para responder pelo crime em liberdade e suspensão da CNH, com a proibição de dirigir, entre outras implicações legais.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT), da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo.
Bope apreende pistola e munições de faccionado durante abordagem em Cáceres
Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam uma pistola, um carregador e dez munições de calibre .380 mm, nesta sexta-feira (14.11), em Cáceres. Na ação, um homem de 37 anos, integrante de uma facção criminosa, morreu após confronto com as equipes. Ele possuía passagens criminais por tráfico ilícito de drogas e disparo de arma de fogo.
Durante patrulhamento pela Operação Força Total, os policiais receberam uma denúncia de que integrantes de uma facção estariam cometendo homicídios na cidade. Durante as buscas, a equipe flagrou um homem em atitude suspeita, em uma motocicleta, que tentou fugir ao ver a presença policial no bairro Jardim Paraíso.
Ao ser abordado, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou para os policiais, que efetuaram disparos, revidando à injusta agressão. O suspeito foi baleado e encaminhado ao Hospital Municipal de Cáceres. Após a entrada no atendimento, a equipe médica constatou o óbito.
Os policiais encontraram com o suspeito uma pistola, um carregador e dez munições de calibre .380 mm. O material foi apreendido para registro de ocorrência.
