Policiais militares do Batalhão Ambiental prenderam em flagrante um homem por tráfico ilícito de drogas, nesta terça-feira (15.08), na zona rural de Nova Olímpia. Com o suspeito foram apreendidos 17 quilos de substância análoga a maconha e 17 quilos de pasta base de cocaína.

Durante barreira em uma estrada comumente utilizada por caçadores e pescadores ilegais, no final da tarde, a equipe do Batalhão Ambiental se aproximou para abordar um veículo Honda EXR, quando o condutor do carro fugiu e desobedeceu todas as ordens de parada.

Após breve acompanhamento, o suspeito foi interceptado e abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado pelos PMs sobre o motivo da fuga, o homem confessou que estava transportando entorpecentes dentro do automóvel.

Em vistoria veicular foram localizados tabletes de pasta base de cocaína e pacotes com maconha, no banco traseiro e porta malas do carro, somando-se 34 quilos de entorpecentes apreendidos.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Delegacia mais próxima, onde foi realizado o registro do boletim de ocorrência, ficando o suspeito à disposição da Polícia Judiciária Civil.

Fonte: Governo MT – MT