Batalhão Ambiental treina policiais militares para policiamento nos rios de Mato Grosso

“Esse governo está mudando a realidade do nosso município. E graças a ele, nós vivemos um momento especial, com tantas obras importantes e estruturantes”, destacou o prefeito de Guiratinga, Waldeci Barga Rosa.

A observação foi feita durante assinatura de convênios do governador Mauro Mendes com a Prefeitura de Guiratinga, no valor total de R$ 5,6 milhões, no início do mês.

Os convênios assinados foram para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Prata, na divisa com Pedra Preta, e para levar asfalto novo para ruas e avenidas dos bairros Tancredo Neves, Santa Cruz e Jardim Brasil – etapa 2.

A ponte Rio Prata terá 44 metros de extensão por 4,20 de largura, localizada em estrada vicinal que liga Guiratinga ao município de Pedra Preta. Para a execução dessa obra serão investidos R$ 1,5 milhão, com recurso do Programa Agroestrada e parceria com a Prefeitura.

O asfalto novo nos três bairros receberá investimento na ordem de R$ 4,1 milhões com recursos do Governo de Mato Grosso em parceria com a Prefeitura de Guiratinga. Os recursos também contam com as indicações dos senadores Jaime Campos e Wellington Fagundes e do deputado federal Juarez Costa.

“O governador Mauro Mendes sempre olhou de forma especial para Guiratinga, e sei que sempre posso contar com o seu apoio. Agradeço por tudo o que tem feito por Guiratinga”, acrescentou o prefeito.

“Estamos fazendo uma série de obras e ações em todas as cidades aqui da região Sul, ajudando os municípios a cuidar das ruas, dos bairros, enfim, cuidar daquele lugar em que as pessoas verdadeiramente vivem. E eu fico muito feliz porque tenho bons parceiros nos municípios e posso dizer, tranquilamente, que Mato Grosso tem bons prefeitos, que trabalham com seriedade”, ressaltou o governador.

O Governo de Mato Grosso também está elaborando projeto para obra da ponte Rio Areia em Guiratinga, com extensão de 51,60 km na MT-459.

Na Região Sul, o Governo de Mato também assinou convênios com os municípios de Itiquira (R$ 76,6 milhões), Pedra Preta (R$ 12 milhões), São José do Povo (R$ 3,6 milhões), Tesouro (R$ 3 milhões) e Rondonópolis (R$ 133 milhões). No total, serão R$ 232,2 milhões investidos nesses municípios.