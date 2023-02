Batalhão de Trânsito aplica 570 testes de bafômetro e prende 18 motoristas por embriaguez ao volante

Em cinco dias de Operação Carnaval, o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso (BPMTRAN) prendeu 18 motoristas por embriaguez ao volante e autuou outros 82 por ingestão de bebida alcóolica antes de dirigir. A ação teve início na sexta-feira (17) e terminou nesta terça-feira (21), com a realização de 570 testes de etilômetro.

A fiscalização seguiu as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece autuação quando o teste do bafômetro constata concentração de álcool entre 0,05 até 0,33 decigramas por litro de sangue ou quando o motorista se recusa a fazer o teste, mas está com sinais visíveis de embriaguez, e prisão quando o teor de álcool for superior a 0,34.

Foram fiscalizados mais de 1,3 mil veículos e registrados 537 Autos de Infração de Trânsito (AIT), durante a operação.

Entre as infrações de trânsito registradas durante o feriado prolongado, 96 foram pelo não uso do cinto de segurança; 83 por ultrapassagem em local proibido; 49 infrações por uso de celular ao volante; 42 por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação e 20 por transporte irregular de crianças. Um total de 26 veículos foram removidos por irregularidades.

As equipes de fiscalização atuaram em 81 pontos de barreiras e bloqueios, e 98 pontos demonstrativos, nas rodovias Helder Cândia (MT-010/Estrada da Guia), Palmiro Paes de Barros (MT-040/Cuiabá-Santo Antônio do Leverger), Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251/Estrada da Chapada), MT-130, no entroncamento Primavera do Leste/Rondonópolis, e na MT-060, entre Nossa Senhora do Livramento e Poconé.

Nestas rodovias, os policiais do Batalhão de Trânsito registraram um acidente de trânsito, sem vítimas. A equipe do Batalhão de Trânsito também prendeu uma pessoa que estava com mandado de prisão em aberto, localizaram dois veículos e ainda atuaram nas Operações Lei Seca, realizadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Fonte: GOV MT