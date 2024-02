Batalhão de Trânsito da PM aumentou em 29% número de notificações nas rodovias estaduais

O Batalhão de Polícia Militar Trânsito Urbano e Rodoviário de Mato Grosso (BPMTran) aplicou 49.881 notificações em condutores nas rodovias estaduais em 2023. O número é 29% superior em relação ao ano anterior, quando foram registradas 39.643 notificações de trânsito. A unidade especializada ainda realizou 871 ações de apoio, capacitação e operações, com o objetivo de intensificar o policiamento no estado.

O comandante do BPMTran, tenente-coronel, Adão César Rodrigues da Silva, afirmou que esse aumento representa um conjunto de ações dos policiais militares por um trânsito mais seguro e policiamento no perímetro urbano e rural das rodovias estaduais.

“O aumento das notificações se dá pelo trabalho diário dos policiais militares do Batalhão de Trânsito em ações de fiscalização desde uma blitz, uma barreira ou um patrulhamento de rotina. Infelizmente, ainda há muitos condutores que desrespeitam as mais simples regras de trânsito, que colocam a sua vida e a dos outros em risco”, pontuou.

Ao todo, 57.371 veículos foram abordados e 1.165 pessoas foram presas em flagrante por algum tipo de infração de trânsito, no ano passado. Os principais delitos são a falta de uso de cinto de segurança, ultrapassagens indevidas, dirigir com celular em mãos, transportar crianças de maneira insegura, entre outras ações contrarias às legislações de trânsito.

De acordo com balanço anual, a equipe registrou 13.569 teste de alcoolemia, 971 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, 255 se recusaram a fazer o teste e 470 condutores foram presos por embriaguez ao volante.

Ainda conforme as estatísticas apresentadas, os PMs recuperaram onze veículos, apreenderam 35 munições e retiraram seis armas de fogo de circulação. As equipes ainda registraram 1.794 acidentes no perímetro urbano, 197 rodoviário e 14 mortes.

A maioria das ações ocorreu nas rodovias que passam pela Baixada Cuiabana: MT-251, que liga a Capital a Chapada dos Guimarães, Helder Cândia (MT-010/Estrada da Guia), Palmiro Paes de Barros (MT-040), que liga Cuiabá ao município de Santo Antônio do Leverger), assim como na MT-130, no entroncamento entre as cidades de Primavera do Leste e Rondonópolis.

“Tivemos um saldo bastante positivo com relação à produtividade no ano passado e esse trabalho só foi possível graças ao empenho, preparo e dedicação dos policiais militares e também devido aos inúmeros investimentos por parte do Governo do Estado com entrega de viaturas, armamentos e equipamentos. O BPMTran é referência nacional no serviço de motopatrulhamento, escolta e batedor, que é motivo de orgulho da nossa instituição”, ressalta tenente-coronel.