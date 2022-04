Batalhão de Trânsito fiscaliza 753 veículos e prende 19 pessoas durante feriado de Páscoa

O Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso fiscalizou 753 veículos e prendeu 19 pessoas em flagrante, durante a Operação Santíssima Trindade, deflagrada no feriado de Páscoa, entre os dias 14 e 18 de abril. Também foram registrados o total de 414 Autos de Infração de Trânsito (AIT).

No período, foram realizados 383 testes de etilômetro, que resultaram na prisão em flagrante de 19 condutores por alcoolemia. Além disso, 42 motoristas foram autuados por alcoolemia e outros 13 autuados por se recusarem a realizar o teste de etilômetro e estarem em visível estado de embriaguez.

O policiamento foi realizado com 31 pontos de barreiras e bloqueios, e 44 pontos demonstrativos do BPMTran, nas Rodovias Helder Cândia (MT-010/Estrada da Guia), Palmiro Paes de Barros (MT-040/Cuiabá-Santo Antônio do Leverger), Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), e MT-130, no entroncamento Primavera do Leste/Rondonópolis.

Ainda, entre as aplicações de AIT, 120 foram pelo transporte irregular de crianças (Art. 168), 43 por situação irregular com a carteira de habilitação (Art. 162-I); 41 pela falta de uso de cinto de segurança (Art. 167), 21 por uso de som automotivo irregular (Art. 228), 20 pelo uso de celular ao volante (Art. 252). Também houve 14 registros de infrações por ultrapassagens em locais proibidos (Art. 191 e 293-V) e oito infrações por escapamento de veículo irregular (Art. 230-XI).

Entre as medidas restritivas aplicadas estão o recolhimento de 32 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), 42 recolhimentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e 88 remoções de veículos.

Os policiais do Batalhão de Trânsito também registraram duas situações de acidente. Em um dos casos, uma pessoa ficou ferida em um acidente registrado na rodovia MT-351, sentindo a região do Manso. No outro, na rodovia MT-251, apenas o veículo envolvido sofreu danos materiais.