Bazar do Bem em Várzea Grande inicia com sucesso de público e de vendas

Teve início nesta sexta-feira, 01 de dezembro, a terceira edição do “Bazar do Bem”, uma iniciativa do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT) em parceria com a Prefeitura Municipal. O antigo Várzea Grande Tênis Clube, localizado em frente à Prefeitura, se transformou em um verdadeiro paraíso de oportunidades, reunindo pessoas e histórias em prol do social.

A abertura do evento foi realizada pela primeira-dama de Várzea Grande e promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat, idealizadora do projeto. “Abrimos a 3ª edição do Bazar do Bem e graças a Deus é sucesso. Aproveito para agradecer à população várzea-grandense que sempre atende ao nosso convite, participando com doações de peças novas e seminovas. Nós temos peças maravilhosas, graças à generosidade da população local. E também a população vem para as compras. Neste primeiro dia ficou lotado, cheio, e ao final toda a arrecadação será destinada à Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência. Estamos aqui com o objetivo de promover a inclusão social de todas essas pessoas”, disse.

O prefeito Kalil Baracat, prestigiou o Bazar e enalteceu o trabalho da primeira-dama, Kika Dorilêo Baracat; em suas palavras, o prefeito expressou sua gratidão à população e destacou a importância do evento: “É uma alegria imensa estar aqui hoje, vendo o engajamento de nossa comunidade no Bazar do Bem. Quero parabenizar minha esposa, Kika, por mais uma edição de sucesso. Ela tem dedicado incansáveis esforços para tornar este evento uma realidade, promovendo não apenas a solidariedade, mas também a inclusão social. Agradeço de coração a todos que participaram, doando e comprando, fazendo deste um momento especial para nossa cidade”.

Além da presença marcante do prefeito, a abertura do Bazar contou com a participação de diversos vereadores, secretários municipais e servidores da prefeitura. O evento se tornou um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade, unindo esforços em prol de uma causa nobre.

O presidente da Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência (AVDF), Dinei Ribeiro de Campos, compartilhou a importância do trabalho da instituição que preside e também destacou que a verba arrecadada com o bazar será destinada à reforma e melhoria da estrutura física da associação.

“A Associação existe desde o ano 2000 em funcionamento, só em 2006 foi registrada e regulamentada. Trabalhamos com todas as ações sociais e com deficientes de todas as idades, desde crianças e a família. Saúde, esporte, social, trabalho, emprego, tudo o que diz respeito à pessoa com deficiência. Inclusive agora, com o prefeito Kalil Baracat, conseguimos fazer um trabalho mais completo. A instituição tem hoje 3 mil pessoas deficientes cadastradas, mas sabemos que a cidade tem mais de 20 mil pessoas com algum tipo de deficiência”, detalhou Dinei Ribeiro de Campos que também é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

EVIDÊNCIA – E como é tradição nos eventos liderados por Kika Baracat, o brilho das mulheres do projeto “Elas Empreendem” estava em evidência. A primeira-dama usava um belíssimo bolero feito manualmente por essas mulheres talentosas, inspirado na renomada marca Missoni, conhecida mundialmente por suas estampas distintas e pelo uso criativo de cores, um padrão geométrico de zigue-zague em infinitas cores.

A vereadora Eucaris Terezinha de Arruda Barros expressou sua satisfação com a ação solidária: “Fico contente em ver ações como esta da primeira-dama e toda sua equipe pensando no próximo. Temos que pensar no próximo com olhar de amor e empatia”.

A defensora pública Tânia Mara, presente nas duas edições anteriores, enfatizou a importância da sustentabilidade e da generosidade: “Minimalismo é um modo de vida que eu tenho tentado adotar. Menos é mais, a roupa usada de outra pessoa no seu corpo toma uma outra roupagem. É importante que a gente pratique a sustentabilidade e que os recursos oriundos dessas vendas possam melhorar a Associação de Pessoas com Deficiência. E é importante ter em mente que a roupa usada de outra pessoa não te define; o que define a pessoa é o caráter e não o que ela tem”.

Neste sábado, 02, o “Bazar do Bem” continua durante todo o dia a partir das 9h, lembrando que os preços das peças variam de R$ 10,00 a R$ 200,00, garantindo que todos possam contribuir para essa causa nobre.

