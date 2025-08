Bazar solidário promovido pela primeira-dama de MT começa nesta segunda-feira (4)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais e segue combatendo outras três ocorrências em diferentes regiões do Estado, neste domingo (3.8).

Dois dos incêndios extintos ocorreram em fazendas localizadas nos municípios de Paranatinga e Paranaíta. Já as ações de combate continuam em uma fazenda em Canabrava do Norte e no Distrito de Guariba, em Colniza.

As equipes também estão concentradas na Gleba Concisão, em Chapada dos Guimarães, que recebeu reforço no efetivo para intensificar o combate ao incêndio. Desde o início da operação, há dois dias, já foram mobilizados cinco viaturas, duas máquinas pesadas, um avião Air Tractor e um caminhão-pipa. Aproximadamente 54 mil litros de água foram utilizados na ação.

Focos de calor

Em Mato Grosso, foram registrados 38 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 33 estão no Cerrado e 5 na Amazônia. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso do fogo no Pantanal entre os dias 1º de junho e 31 de dezembro, conforme estabelece o Decreto nº 1.403/2025. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.

Fonte: Governo MT – MT