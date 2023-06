Bazar Solidário registra circulação de mais de mil pessoas e 70% das peças vendidas

O Presidente do Legislativo do Cuiabano, Chico 2000 (PL), realizou na manhã desta quarta-feira (07), a 7° edição do “Café com Presidente, com os servidores da Secretaria de Transparência e Controle Interno, setor responsável pelo monitoramento dos gastos Internos da Câmara. Um dos compromissos da nossa gestão é estar próximo aos servidores, e dar condições melhores de trabalho é nossa obrigação, destaca Chico.

“Estamos hoje cumprindo mais uma agenda, nos reunindo com este setor para ouvir demandas, para que possamos resolvê-las, assim que possível. Dando melhores condições de trabalho aos servidores com certeza nós teremos um resultado positivo. Quem ganha com isso é a cidade, a gestão da câmara e os servidores, porque trabalham felizes num ambiente claro, limpo e organizado.”

A chefe do setor visitado nesta edição do café, a servidora Luciana Arantes, elogiou a forma com que o presidente têm tratado os servidores, pelo cuidado de estar próximo ouvindo as demandas.

“Eu só tenho a agradecer pela presença do presidente. Estou aqui há onze anos e conheço o Chico, e agora ele está conhecendo meu trabalho como gestora, como ordenadora de despesa. Essa visita de sala em sala é recebida com bastante surpresa pelos servidores, as pessoas gostam dessa proximidade, desse reconhecimento profissional. Estamos muito felizes”

“Cuidar dos servidores, do local em que eles trabalham é obrigação da nossa gestão e de qualquer gestão.”, finalizou Chico.

Chico 2000 têm realizado visitas semanalmente em todos os setores da casa, com o objetivo de aproximar sua gestão presidencial com os servidores do Legislativo Cuiabano.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT