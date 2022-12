BCG está disponível em cinco Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá

A presença do Papai Noel e do Coral Siminina abrilhantaram a celebração de natal do Hospital Municipal de Cuiabá e o Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho (HMC), na sexta-feira (16). O público presente acompanhou as canções natalinas e a animação do Papai Noel. Houve sorteio de brindes, entrega de lembrancinhas e de panetone para os colaboradores.

O direto-geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o HMC, explica que a celebração de natal é um momento especial, comemorado todos os anos na unidade.

“A mensagem do nascimento de Jesus e a esperança de um ano melhor é o que queremos transmitir. Preparamos tudo com carinho, para levar alegria às pessoas que estão hospitalizadas, conforme nosso prefeito Emanuel Pinheiro e a Primeira-dama Márcia Pinheiro pediram. A gestão e a direção estão fortalecidas na missão de cuidar das pessoas, esse é o nosso propósito”, ressaltou Rós.

Para o paciente Luis Fernando, 9 anos, do município de Colniza, que está internado há 30 dias na enfermaria pediátrica do HMC, a celebração de natal foi uma surpresa. “Achei muito bonito e gostei muito, pois consegui tirar foto com o Papai Noel”, revelou.

Segundo Ana Rúbia, de Várzea Grande, que está com a filha há 12 dias internada na UTI pediátrica do HMC, o momento é de dupla alegria. “Estou feliz com a celebração do natal e com a alta hospitalar, que minha filha recebeu hoje. A presença do papai Noel e do coral traz um momento único, de alegria, para nós e para os pacientes, pois muitos estão há meses internados e não poderão comemorar o natal com a família”, disse.

A coordenadora do Programa Siminina, Maria Nazaré, agradeceu em nome da primeira-dama Márcia Pinheiro, o convide para a participação do coral Siminina na celebração de natal.

“Já é o segundo ano que as Simininas apresentam no HMC. É um ambiente diferenciado e delicado. É muito especial para nós, pois trazer a nossa alegria e a mensagem do nascimento de Jesus simbolizam a esperança”, ressaltou.

O coral Siminina da unidade 1º de Março contou com a participação de 40 crianças dentre 6 a 14 anos. “Elas estão muito felizes, ensaiaram bastante e é a oportunidade de saírem da comunidade para se apresentar. A primeira-dama tem essa sensibilidade, de fazer algo significativo e formativo que marca a memória dessas crianças”, completou.

O diretor-financeiro da ECSP, Eduardo Vasconcelos, destaca que a gestão e a direção do HMC trabalham diariamente para oferecer serviços de saúde de qualidade aos pacientes hospitalizados, e aos colaboradores, que se dedicam a promover a cura, representam o amor e o carinho com os pacientes. “Isso, sim, é espírito natalino. Agradeço a todos, que ajudam a gestão no atendimento humanizado com os usuários do SUS”, destacou.

Na oportunidade, o diretor-técnico, Vinicius Gatto, agradeceu a presença do ‘bom velhinho’ e do coral Siminina. “As crianças internadas estão mais felizes com a apresentação do coral e com a presença do Papai Noel. Parabéns aos colaboradores dedicados, que tenhamos ainda mais gratidão e amor ao próximo”, disse.

A celebração de natal do HMC é uma ação da Prefeitura de Cuiabá e Diretoria da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, com o envolvimento dos colaboradores do Projeto Acolher.