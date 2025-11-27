Beleza da mulher negra é destaque em trabalho escolar de Cuiabá

Um trabalho de valorização da beleza da mulher negra culminou numa exposição de arte produzida em cartolinas no pátio da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Octayde Jorge da Silva, localizada no bairro Tancredo Neves.

A exposição vai permanecer até sexta-feira (28). O trabalho artístico foi produzido pelos estudantes matriculados no 2º ao 5º ano em celebração ao Dia da Consciência Negra. A data é celebrada anualmente no dia 20 de novembro.

Os desenhos retrataram a manifestação de identidade e ancestralidade das mulheres negras, retratadas em diversos tons de pele, cabelos crespos, cacheados e outros tons marcantes. A mulher negra também foi retratada em seus diversos vínculos culturais.

A diretora da escola, professora Ilma Souza do Nascimento, considerou positiva à produção artística e elogiou a qualidade e criatividade dos alunos.

“Essa é uma ação muito importante para a quebra do racismo. Nenhuma criança nasce racista. São adultos que vão implantando racismo na cabeça das crianças. Quando a criança sabe que se trata de um ato errado e abominável, estamos contribuindo para um futuro melhor”, afirma.

A coordenadora da escola, professora Érica Ingrede dos Santos, revela que os estudantes estavam participando da produção de artes destinada ao projeto “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”, que vai premiar as melhores produções artísticas com o tema de combate à violência doméstica, numa parceria da Prefeitura de Cuiabá com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A partir daí, os estudantes foram impulsionados a produzir artes para o dia da consciência negra. “Nossos estudantes foram brilhantes, o que mostra o comprometimento nas últimas semanas para refletir sobre o racismo”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT