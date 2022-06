Belita Costa Marques e Grande Terceiro recebem ação do programa Mutirão da Limpeza

Em sua 37ª edição, a realização da Corrida de Reis conta mais uma vez com o apoio da Prefeitura de Cuiabá. Por meio de ações da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), a gestão do Município também dará sua contribuição para o bom desenvolvimento do evento esportivo.

Desde o início desta semana, por exemplo, a equipe de serviços urbanos da Limpurb está atuando ao longo de todo o percurso por onde os atletas passarão no próximo domingo (19). No total, são mais de 150 trabalhadores envolvidos na execução dos serviços de roçagem, capinação, varrição e pintura de meio-fio.

Além da ação pré-evento, a Limpurb também já preparou uma operação visando o atendimento da demanda posterior à prova. Sendo assim, ao fim da corrida, uma equipe, igualmente, estará à disposição para garantir a limpeza. Esta etapa conta ainda com a parceria de cooperativas de reciclagem, que auxiliarão na destinação correta de todo material coletado.

“Nossas equipes de limpeza estão distribuídas nas avenidas Beira Rio, Prainha e Historiador Rubens de Mendonça, garantindo os cuidados necessários. É padrão da gestão Emanuel Pinheiro sempre apoiar ações e eventos que engrandecem Cuiabá e fazem parte da nossa tradição”, explica o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

Já a Secretaria de Mobilidade Urbana atuará em todas as demandas relacionadas a interdições no trânsito. Na noite desta quarta-feira (15) haverá bloqueio na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA) sentido bairro/Centro – nas proximidades da Praça das Bandeiras. Os veículos devem contornar a Praça das Bandeiras por dentro do Centro Político Administrativo.

Na sexta-feira (16), a interdição será do bairro/Centro – próximo a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt). Os motoristas devem transitar no Centro Político Administrativo. Na manhã de sábado (18) haverá o trancamento da Av. do CPA nas proximidades do Shopping Pantanal. Os motoristas devem desviar pela Juliano Costa Marques.

Ainda no sábado, haverá interdição na Ponte Sérgio Mota em ambos os sentidos, Cuiabá/Várzea Grande. As vias interditadas serão: Ponte Sérgio Mota, Avenida Beira Rio, Avenida Tenente Coronel Duarte (Av. Prainha), Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av.do CPA).