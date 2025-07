Bem-Estar Animal cria projeto “Campanha 20Ver” para incentivar adoção

A Bem-Estar Animal acaba de lançar a ‘Campanha 20Ver’, com o objetivo de encontrar uma família adotiva para 20 animais, entre eles cães e gatos. O projeto conta com o apoio da população para que todos tenham um final feliz, em novos lares. A iniciativa contará com materiais gráficos que ficarão expostos para conhecimento do público, numa espécie de feira de adoção virtual. A pessoa gostou é só procurar a Bem-Estar Animal para os encaminhamentos. A ideia é tornar a campanha em uma ação permanente.

Estes serão apenas os primeiros, entre tantos animais incríveis, saudáveis e prontos para um novo recomeço que se encontram na Bem-Estar Animal. “A partir do momento que foram resgatados iniciou-se um novo ciclo na história de vida desses animais, de cuidados físicos e emocionais. Agora é hora deles alçarem uma nova etapa e que seja definitiva. Por isso, a base de tudo tem que ser amor. Não se trata de uma frase, mas é real, quem ama cuida, quem ama se preocupa, quem ama acolhe. Isso muito válido na vida, e a regra não foge em se tratando de animais”, destacou a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens.

Para demonstrar o carinho, os 20 cães e gatos a serem adotados levarão um presente de boas-vindas ao seu tutor (a) patrocinado pelos parceiros da causa animal: uma caneca personalizada com a arte do seu novo melhor amigo e azulejo decorativo com a mesma arte. E um pacotinho de ração para os primeiros dias.

Também será vacinado, com direito a atendimento clínico inicial e a possibilidade de ser encaminhado para a lista de castração, graças a parceiros.

“E mais, você (novo tutor) se torna um Amigo Parceiro do BEA, ajudando ainda mais a nossa causa”, frisou Morgana.

A Campanha 20Ver lançada na quinta-feira (10) foi pensada para desafogar o canil, abrindo espaço para que novos animais possam ser resgatados das ruas.

E se você sempre quis adotar e ainda está pensando, ou conhece alguém que sonha com a companhia de um pet, o momento pode ser agora. Tem animais esperando por você.

#PraCegoVer

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT