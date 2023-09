Bem-Estar Animal, Dema e Ordem Pública fecham canil clandestino e resgatam doze cães vítimas de maus-tratos

15/09/2023

Palestra esclarece dúvidas da população sobre o Autismo

Com a proposta de simplificar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), 500 pessoas marcaram presença no Cine Teatro de Cuiabá nesta quinta (14) para falar sobre o autismo. A palestra “Simplificando o Autismo”, trouxe os médicos pediatras Thiago Castro e Saulo Serrano para a capital e saneou dúvidas da população sobre o tema.

“Cuiabá também faz parte da minha história e da minha vivência, trazer esse conteúdo importante sobre o autismo é um prazer. Feliz de estar aqui”, disse o Dr° Thiago Castro, pediatra do neurodesenvolvimento, fundador da Blua pediatria e autor do livro Simplificando o Autismo. Castro é referência nos estudos do autismo e possui 500 mil seguidores no Instagram.

Em sua segunda edição, a experiência é feita para ajudar a transformar a vida de uma criança autista e conseguir ver possibilidades e esperança além de um diagnóstico. A iniciativa foi proposta pela vereadora Maysa Leão, a cantora Adrya Almeida, e a psicóloga Raquel Calmon. Todas elas são mães de autistas, também conhecidas como mães atípicas.

“Eeste evento trouxe para Cuiabá profissionais que se consolidaram no Brasil com uma linguagem muito acessível para as famílias atípicas, aos profissionais da educação e da saúde. Que são o tripé para que uma criança e um jovem se desenvolva sendo ele autista, independente do nível de suporte, para que ele tenha oportunidade de se tornar um adulto funcional” declarou Maysa, vereadora e mãe atípica.

