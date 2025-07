Bem-Estar Animal recebe mais de 450 kg de ração e inicia nova fase de distribuição solidária

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, realizou com sucesso, neste sábado (26), o 1º Mutirão de Castração de cães e gatos, nas dependências do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A ação contemplou 39 dos 40 animais previstos, oferecendo cirurgias gratuitas, exames de sangue, avaliação clínica e acompanhamento pós-operatório, com o suporte técnico da equipe da UFMT.

Inicialmente, 40 animais de ONGs e protetores independentes da capital seriam atendidos. No entanto, um dos animais, que seria beneficiado, foi alimentado antes da cirurgia e, por questões de segurança, não pôde ser operado desta vez. Segundo a diretora de Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens, uma nova oportunidade será oferecida no mutirão do mês de agosto, que prevê a castração de 50 animais.

“Começamos com o primeiro mutirão de castração da atual gestão, com 39 cirurgias finalizadas de forma rápida, segura e organizada. Uma das vagas foi cancelada porque o tutor alimentou o animal antes da cirurgia, o que inviabiliza o procedimento. O foco inicial em machos se dá pela simplicidade da técnica cirúrgica, menor uso de anestesia e recuperação mais rápida”, explicou a diretora de Bem-Estar Animal.

Segundo Morgana, os mutirões serão mensais, e as inscrições para a etapa de agosto já estão abertas por meio do WhatsApp oficial do Bem-Estar Animal. “A parceria com a UFMT traz mais profissionalismo, inovação e respaldo clínico. Estamos estruturando tudo com muita responsabilidade e, futuramente, abriremos vagas para fêmeas também”, destacou.

Entre os beneficiados está Tody, um cão resgatado pela protetora Sandra, representante da associação Aliança com as Quatro Patas. Ele vivia em situação de maus-tratos e com doença do carrapato. Após ser resgatado, tratado e reabilitado, foi adotado e hoje convive com um “priminho” de dois anos.

Para a protetora Michelle Scopel, que participou do mutirão, assim como Tody, muitos animais precisam do benefício, considerando que a ação é positiva tanto para a saúde do animal quanto como medida de controle populacional. “É um ato de amor e responsabilidade. Mesmo sendo machos, evita que saiam em busca de fêmeas, se exponham a riscos nas ruas e contribui para que tenham uma vida mais longa e saudável. Ainda temos muitos animais para castrar, principalmente fêmeas. Essa ajuda é fundamental”, relatou.

O secretário municipal de Governo, Ananias Filho, acompanhou o mutirão e anunciou que a gestão do prefeito Abilio Brunini está estudando formas de ampliar o serviço para toda a população. “Esse primeiro passo com ONGs e protetores é essencial, mas o objetivo é que, em breve, também os munícipes em geral possam ter acesso à castração gratuita. O prefeito Abilio já determinou que o Bem-Estar Animal esteja alinhado com os protetores, ouvindo suas necessidades e apoiando quem dedica sua vida a proteger nossos animais.”

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada com a foto dos protetores, do secretário municipal de Governo, Ananias Filho, e da diretora de Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT