Bem-Estar encontra novo lar para 31 animais em três edições da Feira de Adoção

Mais 5 animais disponibilizados pela Bem-Estar Animal para adoção encontraram um novo lar, em um evento que movimentou o Mercado do Porto, na manhã do último domingo (23). O evento também foi marcado pela alegria de novos encontros e pela emoção dos adotantes que deram uma chance para esses pets, sendo 4 cães de um gato, proporcionando a eles um futuro cheio de carinho e amor.

Em três edições da programação realizadas este ano, 31 tornaram-se membros de uma família, em diferentes bairros. Todos eles, vítimas de maus-tratos e abandono, já recuperados, vermifugados, vacinados e castrados.

O evento deste domingo atraiu famílias e pessoas de todas as idades, mas especialmente a criançada, que ficou encantada com os animais da Feira de Adoção. Além disso, o público infantil teve a oportunidade de se envolver ainda mais, se divertindo e se expressando artisticamente. Com a temática voltada para a causa animal em destaque, puderam criar suas próprias pinturas, mergulhando no mundo da arte com as cores e formas inspiradoras.

A primeira-dama e vereadora Samantha Íris prestigiou o evento, onde interagiu com as pessoas e os animais. Samantha é defensora de campanhas de conscientização e adoção para maior efetividade e fortalecimento das ações.

“Foi um domingo de muita emoção, união e solidariedade, que mostrou como gestos de carinho podem transformar vidas, tanto dos animais quanto das famílias que os adotaram. O Mercado do Porto se tornou um verdadeiro ponto de encontro de amor e criatividade, deixando todos com o coração aquecido e a certeza de que o evento fez a diferença na vida de todos os envolvidos”, revelou a diretora da Bem-Estar Anima, Andrea Janaína.

Vanderli Pinheiro Gomes é moradora do bairro Jardim Glória, em Várzea Grande, e adotou uma cachorrinha, a qual deu o nome de Ayla. “Faz muitos anos que meu cachorro morreu de velhice, tinha mais de 15 anos. E desde então, não tínhamos outro. Minha filha, de 7 anos sempre pedia um cãozinho. No domingo passado estivemos no Mercado do Porto e procurei saber quando ou onde poderia adotar uma fêmea. Me disseram que teria a feira neste domingo, e viemos. Nossa intenção sempre foi adotar uma fêmea e era a única que tinha, adotamos”, explicou Vanderli.

Segundo Vanderli, Ayla tem aproximadamente quatro meses e em poucas horas já era “um grude” de sua filha.

A adoção responsável é baseada no amor e cuidado, mas acima de tudo, na ciência de que é um ato pela vida toda. Há relatos que enchem o coração de emoção ao saber o quanto as pessoas levam a sério essa condição.

Um deles é da dona Vana Santana, a mãe do Geovane Fernandes. Há cerca de um ano o filho adotou o Joy em uma das feiras de adoção da Bem-Estar Animal e o animal está vivendo uma vida de príncipe, super bem, lindo e fica só no ar-condicionado.

“Ele vive num Big Brother porque é o tempo todo monitorado. E passei aqui e quis dar esse feedback. Eu só não sei onde o Giovane adotou o Joy, se foi adotado em evento aqui no Mercado do Porto ou no Parque Tia Nair, onde vocês também organizam esse importante evento. Só sei que foi por meio da Bem-Estar Animal. Quando ele chegou lá em casa, já chegou com o Joy adotado”, relatou dona Vana.

Em breve novos animais estarão aptos para adoção e apresentados em novas edições da programação. Para maior facilidade, as feiras são realizadas normalmente em locais variados.

Para se tornar um tutor (a) é imprescindível ter mais de 18 anos, comprovar endereço e portar documentos com fotos.

Ressalta-se que a Bem-Estar Animal monitora o andamento da adoção como meio de preservar a saúde dos animais.

#PraCegoVer

A imagem mostra uma mulher, de cabelos negros e blusa preta, segurando um cão filhote no colo, de cor preta e marrom. Ela sorri e olha para o animal na altura do rosto.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT