Beneficiários celebram sonho da casa própria em Várzea Grande

Só em 2025, já são 211 moradias concretizadas em quatro residenciais. O evento foi realizado no Loteamento Hollywood, no bairro Novo Mundo, uma das regiões que mais crescem na cidade

“Foi a melhor coisa da minha vida. Sempre sonhei em ter uma casa só minha. Agora vou poder criar minhas filhas com dignidade”. A fala emocionada de Ana Paula Silva Moraes, de 20 anos, resume o sentimento de centenas de famílias que receberam, nesta segunda-feira (7), as chaves da casa própria em Várzea Grande. Mãe de duas meninas e à espera da terceira, Ana Paula foi uma das beneficiadas pelas 125 novas unidades habitacionais entregues nos residenciais Maranhão 2, América Residence e Residencial Viena.

“Morávamos com minha sogra. O espaço era pequeno, a situação difícil. Agora é recomeçar com fé e com o pé no chão, na nossa casa”, comemorou Luiz Henrique, ao lado da esposa Fabiana Benjamin. Eles agora terão mais privacidade e tranquilidade para construir um novo futuro.

Vanilza Costa de Deus, outra contemplada, descreveu o momento com poucas palavras e muito sentimento: “Sempre paguei aluguel, nunca fui sorteada. Hoje tenho minha casa. É um sentimento que não cabe no peito. Só Deus mesmo”. Ela vai dividir o novo lar com a filha de 14 anos.

Já Yasmine Gabriele Lima da Silva celebrou não só a conquista da casa com o marido Luiz Antônio e o bebê Luiz Felipe, mas também as promessas de novos equipamentos públicos anunciados pela prefeita Flávia Moretti (PL) para a região. “Saber que vai ter creche e posto de saúde aqui perto é maravilhoso. Facilita demais para quem tem criança pequena e trabalha. Hoje começa uma nova fase”.

Essas histórias são o retrato vivo de uma política pública que muda vidas. A entrega das 125 moradias populares marca mais um capítulo do programa SER Família Habitação em Várzea Grande, que já soma mais de 1.800 unidades entregues com apoio do governo do estado. Só em 2025, já são 211 moradias concretizadas em quatro residenciais. O evento foi realizado no Loteamento Hollywood, no bairro Novo Mundo, uma das regiões que mais crescem na cidade.

PROJETO – Cada imóvel conta com 59 m² de área construída em terrenos de 180 m² (6×30 m), oferecendo estrutura adequada para que as famílias possam viver com segurança, conforto e dignidade. As obras foram realizadas por meio de uma parceria entre o governo federal, com o programa Minha Casa, Minha Vida, o Governo de Mato Grosso, com o SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama Virgínia Mendes, e a Prefeitura de Várzea Grande, que entrou com a área e infraestrutura urbana como água, esgoto, asfalto e iluminação.

Durante a cerimônia, a prefeita Flávia Moretti reafirmou o compromisso de seguir investindo em serviços públicos para acompanhar o crescimento das áreas habitacionais. “Entregar essas casas é mais que um ato de gestão. É um compromisso com a dignidade e com o futuro das famílias de Várzea Grande. Vamos continuar lutando para trazer saúde, educação e estrutura para essas regiões em expansão. Nosso município está de braços abertos para todos que precisam”.

O vice-prefeito Tião da Zaeli também destacou o impacto social da ação: “Cada casa entregue hoje representa uma vida que muda. É um direito que se concretiza. Várzea Grande é exemplo de como a política pública, quando feita com seriedade, transforma realidades”.

Representando o Ministério das Cidades, o secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, anunciou que o Município já conta com 440 unidades em construção e poderá apresentar até 600 novas moradias no próximo edital federal. “Estamos presenciando uma verdadeira revolução habitacional. A retomada do programa Minha Casa, Minha Vida mostra que, com união entre os entes federativos, conseguimos garantir moradia digna às famílias que mais precisam”.

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, Manoela Rondon, reforçou a importância do cadastro habitacional. “Estamos preparando o Município para o novo edital. É essencial que as famílias mantenham seus dados atualizados para não perderem a oportunidade de participar dos próximos sorteios”.

“Mais do que paredes e telhado, essas casas representam segurança, independência e um novo começo. Para muitos, um sonho de décadas, que agora tem endereço, número e nome em contrato”, finalizou Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT