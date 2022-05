Biblioteca Estevão de Mendonça abre programação que comemora aniversário de Mato Grosso

“É muito importante relembrar os momentos históricos de Mato Grosso, trazer à tona um pouco da construção do nosso estado, fazer com que isso esteja vivo na memoria do nosso povo, e esta semana será toda dedicada a Mato Grosso, cheia de comemorações, para que possamos assim evidenciar e honrar grandes homens e mulheres que construíram Mato Grosso”, destacou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, na abertura da programação que comemora os 274 anos de Mato Grosso na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.

A programação foi inaugurada nesta segunda-feira (09.05) com uma aula especial sobre Mato Grosso, comandada pelo professor de história Wilson Santos, que leciona desde 1981. “Eu estou deputado estadual, mas na verdade sou professor. Nada na vida me dá mais prazer do que lecionar, e falar sobre Mato Grosso é uma honra”, destacou o legislador.

Na terça-feira (10.05), às 9h, o Mestre em História e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, Suelme Evangelista Fernandes, apresenta a palestra Mato Grosso, sua História sua Gente.

Na quarta-feira (11.05), a partir das 9h, o público pode conferir contação de histórias com a pedagoga e escritora Alicce de Oliveira e apresentação cultural com o Grupo Tibanaré. Às 10h30, as atividades migram para o Cine Teatro Cuiabá, com uma sessão do curta-metragem Minhocão do Pari.

Para encerrar a programação em grande estilo, nada melhor do que um sarau. Na quinta-feira (12.05), a partir das 9h, ocorre o Momento Lítero-Cultural com muita música e literatura. O encontro será conduzido por membros da Academia Mato-grossense de Letras. São eles: Aclyse de Mattos, Agnaldo Rodrigues, Cristina Campos, Eduardo Mahon, Elizabeth Madureira, Lindinalva Rodrigues, Lorenzo Falcão, Lucinda Persona, Nilza Queiroz, Olga Mendes e Sueli Batista.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público interessado. A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça fica no Palácio da Instrução, no centro de Cuiabá. Mais informações pelo telefone 65 3613-9240.