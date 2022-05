“Blitz ambiental” reforça meta de arborizar a cidade e oferta mais de 2 mil mudas nativas e frutíferas

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, deu início, nesta semana, à ‘Blitz Ambiental’ – ação focada na arborização urbana da cidade por meio da distribuição e plantio de mudas nativas e frutíferas. O objetivo é ofertar e cultivar mais de 2 mil mudas até o dia 13.

Desde terça-feira (10), o ‘Pit Stop’ vem sendo realizado em pontos de grande concentração de pessoas e veículos, como a rotatória do shopping, em frente a um supermercado localizado na Avenida Filinto Muller e na rotatória do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), no Cristo Rei.

O movimento faz parte do projeto municipal ‘Várzea Grande Sempre Verde’ e integra as festividades alusivas aos 155 anos de fundação de Várzea Grande, data comemorada no próximo domingo, dia 15. “O aniversário é da cidade, mas quem ganha o presente é a população que tem a oportunidade ímpar de plantar e cultivar uma árvore em sua casa e esse ato gera um enorme retorno ao microclima da cidade, retribuindo o presente ao município”, apontou o prefeito, Kalil Baracat.

Na manhã desta quarta-feira (11), a ação envolveu motoristas e pedestres em frente ao shopping da cidade. Cerca de 600 mudas de caju, goiaba, jenipapo, jabotá – entre as frutíferas – e ainda de pata de vaca e espécies de ipês – plantas nativas -, foram distribuídas. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Célio Santos, fez questão de fazer a oferta das mudas.

“É gratificante ver as pessoas pedindo mudas. É uma ação de livre demanda e que só tem sucesso com a participação das pessoas. Eles param, pedem, escolhem e saem felizes. Acredito que com informação e ações edificantes como essas, estamos ampliando o nível de conscientização e envolvendo todos nesse objetivo de arborizar Várzea Grande”. Para a gestão do prefeito Kalil Baracat – 2021 a 2024 – a meta é distribuir e plantar 150 mil mudas de espécies nativas e frutíferas, pontuou o secretário.

Ainda como frisa Santos, é uma determinação do prefeito Kalil buscar forma de replantar árvores pela cidade para que no futuro elas interfiram positivamente sobre o clima da cidade, ampliando as áreas de sombreamento e até mesmo, contribuindo para o paisagismo, a estética da cidade, seja nos bairros, como em áreas mais centrais. Para além disso, o intuito é o de ter uma cidade com o ar mais limpo, maior umidade, menor incidência de calor e mais qualidade de vida.

“O plantio de diversas mudas de árvores nativas e frutíferas tem um objetivo simples, o de para arborizar a cidade e proporcionar maior qualidade de vida e conforto térmico à população. Para isso estamos incentivando o plantio de árvores e conquistando a cada dia a participação da população”, destacou o prefeito.

Como assevera o secretário, “é para isso que o projeto ‘Várzea Grande Sempre Verde’ foi implantado e já soma a distribuição e plantio de cerca de 10 mil mudas. Esse resultado superou todas as nossas expectativas e foi possível porque foi muito bem recebido pela população e porque conta com parceiros comprometidos com o meio ambiente, entre eles o Juvam e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso”, completa Célio. As mudas ofertadas até o momento são fruto dessas parcerias juntamente com aquisições realizadas pelo Município. Em breve, como anuncia o gerente de Parques e Arborização do Município, Elder Jacinto, “as mudas serão produzidas no viveiro municipal, instalado dentro do Parque Berneck”.

A BLITZ – Como explica a gerente de Educação Ambiental, Adriana Alves, a estimativa da ação desta quarta-feira é de ofertar 600 mudas e fechar a semana com a distribuição total de 2 mil. Nesta quinta-feira (12), a equipe estará na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), Emanuel João Arruda, no bairro Figueirinha. A ação vai envolver toda comunidade escolar, convidada a participar do plantio de 50 mudas. Outras 100 estarão disponíveis para população.

Na sexta-feira, dia 13, a ‘Blitz Ambiental’ será realizada, também a partir das 8h, na rotatória do Senai/Assai, no Cristo Rei, também com a oferta de mudas nativas e frutíferas. Célio Santos pontua ainda que a cidade começa a entrar no período de estiagem e por isso a distribuição de mudas à população é muito importante. “A pessoa recebe, planta e cuida da árvore que estará se desenvolvendo em um período de grande escassez hídrica e por isso esse cuidado é fundamental para a real implantação das árvores”.

Estudos da Organização Meteorológica Mundial, instituição da ONU e divulgada pela ONU NEWS, apontam de forma técnica e científica, que a temperatura média global anual será 1,5ºC acima do Nível Pré-industrial entre 2022 e 2026. Este mesmo estudo aponta para 93% a probabilidade de neste período ultrapassar o ano de 2016, o ano mais quente da história. O ano passado, por exemplo, já foi um dos anos mais quentes, principalmente na Amazônia e no Pantanal, dois ecossistemas em território mato-grossense.