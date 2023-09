Blitz resulta em 13 motoristas presos por embriaguez ao volante

A 99ª edição da Operação Lei Seca, que ocorreu na noite desta sexta-feira (29.09), na avenida Dante Martins de Oliveira, no bairro Jardim Itália, em Cuiabá, resultou na prisão de 13 motoristas por embriaguez ao volante. Na ação, 151 pessoas foram submetidas ao teste de alcoolemia.

As abordagens iniciaram por volta das 23h45 e foram realizadas nos dois sentidos da via. Ao todo, 87 multas foram aplicadas. Desse total, 21 foram por conduzir veículo sob efeito de álcool, oito por recusa do teste de alcoolemia, 14 por dirigir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 26 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado e 18 por infrações diversas.

Na operação foram fiscalizados 148 veículos. Desses, 55 foram autuados e 61 removidos.

A pena para quem for pego dirigindo alcoolizado é de detenção pelo período de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).