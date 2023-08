Blitzes nas avenidas Beira Rio e Prainha resultam na prisão de 20 condutores

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participará nesta segunda-feira (28.08) de uma missão nas aldeias indígenas Sangradouro, em Primavera do Leste, e Meruri, localizada na região de General Carneiro, junto com a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasi Bugalho; o presidente da Metamat, Juliano Jorge, e o superintendente de Assuntos Indígenas de Mato Grosso, Agnaldo Santos.

A primeira-dama afirmou que está ansiosa pela visita.

“Desde que me afastei das agendas de viagens por motivo de saúde, senti muita falta dos compromissos. Poder visitar os meus irmãos indígenas, com as equipes da Unaf e Setasc, levando ações e serviços para o nosso povo é algo que eu esperava com muita ansiedade”, revelou.

A missão nas aldeias levará serviços de cidadania; orientações sobre o programa social SER Família Indígena; entregas dos programas SER Família Solidário com cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza e filtros de barro, e entregas de cobertores pelo Aconchego, tanto para a aldeia Sangradouro quanto para a aldeia Meruri. Também será entregue uma caminhonete Hilux, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), adquirida com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Juarez Costa.

Por meio da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), será entregue um poço artesiano na aldeia Meruri, em atendimento à solicitação da primeira-dama.

Também serão atendidas demandas encaminhadas pela primeira-dama à Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Centro de Reabilitação Integral Dom Corrêa (Cridac), com entregas de cadeiras de rodas, muletas e bengalas.

A chegada na aldeia Sangradouro está prevista para 10h e na aldeia Meruri, às 11h40.