Bloqueio de R$ 1,3 milhão nas contas do DAE compromete abastecimento de água

Ação é obrigatória e pode ser feita até o dia 11 de março, na sede da secretaria, no Paço Municipal

A secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande iniciou a vistoria anual obrigatória para táxis e vans escolares. O procedimento, que segue até 11 de março, tem como objetivo garantir a segurança e a regularização dos veículos que prestam serviços de transporte de passageiros no Município. A ação é regulamentada pela Portaria Nº 007/2025 e ocorre na sede da secretaria, localizada no Paço Municipal.

Divino Mendes Teixeira, presidente do Sindicato dos Taxistas de Várzea Grande, destacou a importância da vistoria para a segurança dos passageiros e a regularidade dos veículos. “Para nós, o importante da vistoria é principalmente para o passageiro que usa o táxi. Com os veículos em dia o passageiro tem maior segurança e conforto nessa prestação de serviço”, afirmou. Ele ainda ressaltou que acredita na adesão dos taxistas ao processo: “Aqui, acho que nunca tivemos um problema com a vistoria, a vistoria é nossa, e eu acredito que até o final do mês está tudo feito”.

Já Fábio Rodrigo Rubinho, fiscal municipal de trânsito da secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, explicou que a primeira etapa do processo consiste na verificação da documentação dos motoristas. “Essa primeira etapa é a parte de documentação. Eles vêm, pagam os documentos, é feita toda uma seleção e validação”, disse. Ele também enfatizou a importância de cumprir os prazos estabelecidos, que vão até 11 de março, para evitar penalidades.

Rubinho ainda destacou o compromisso da prefeitura em garantir a qualidade do serviço prestado à população. “Nós estamos empenhados, através da prefeita Flávia, em prestar serviço de qualidade e de excelência. Hoje temos uma das frotas mais novas de táxi do Brasil, mas queremos ser mais incisivos, principalmente com as vans escolares, que transportam nossas crianças”, afirmou. Ele ressaltou que a fiscalização será rigorosa, com ações no aeroporto, nos pontos de táxi e nas escolas.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E PENALIDADES – Os motoristas devem apresentar documentos no dia da vistoria. Para vans escolares, são exigidos CRLV 2024/2025, CNH válida, comprovante de residência atualizado, curso de transporte escolar, relação de alunos, cópia do Alvará 2025, tacógrafo, comprovante de pagamento do ISSQN e taxa de vistoria. Já os taxistas precisam apresentar CRLV 2024/2025, CNH válida, comprovante de residência, cópia do Alvará 2025 e comprovante de pagamento da taxa de vistoria.

Aqueles que não realizarem a vistoria dentro do prazo estabelecido poderão sofrer sanções administrativas, incluindo a suspensão da autorização para circulação do veículo até a regularização da situação.

A vistoria anual é uma medida essencial para garantir a segurança dos passageiros e a qualidade dos serviços de transporte em Várzea Grande. Com a adesão dos motoristas e a fiscalização rigorosa da prefeitura, a expectativa é que a cidade continue oferecendo um transporte público e privado seguro e eficiente para todos os cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT