BOI/CEPEA: Com maior investimento de pecuaristas, abate tem recuperação

Cepea, 26/05/2022 – Nesta parcial de maio, os preços médios da carne suína estão superiores aos do mês anterior.

Segundo pesquisadores do Cepea, no geral, os valores do produto negociado no atacado da Grande São Paulo iniciaram este mês em forte elevação, influenciados pelas aquecidas demandas interna e externa.

Com o passar do mês, porém, as vendas domésticas e externas perderam força, enfraquecendo também os valores de negociação da proteína.

Ainda assim, é observada alta na média de maio frente à do mês anterior, conforme apontam dados do Cepea. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)