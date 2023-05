BOI/CEPEA: Exportações em abril são as menores desde nov/21

Cepea, 4/05/2023 – O preço do arroz em casca no mercado sul-rio-grandense fechou o primeiro quadrimestre de 2023 em patamar nominal recorde, considerando-se o mesmo período de anos anteriores da série do Cepea, iniciada em 2005. De janeiro a abril de 2023, o Indicador CEPEA/IRGA-RS (58% de grãos inteiros, com pagamento à vista) teve média de R$ 88,08/saca de 50 kg. Além de recorde nominal para o período, a média ficou 7,4% superior à verificada no último quadrimestre de 2022 e 0,20% maior que a de janeiro a abril de 2022 (de R$ 87,91/sc, a segunda maior da série histórica). No campo, a colheita da safra 2022/23 de arroz está na reta final no estado, com estimativa de produção menor que a da temporada anterior e com divergência de qualidade entre as regiões, em função do clima desfavorável em parte do cultivo. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

