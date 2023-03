BOI/CEPEA: Indicador avança em março e recupera perdas causadas por suspensão de envios à China

Cepea, 29/03/2023 – Ainda que de forma bastante pontual, as primeiras áreas de café robusta da safra 2023/24 começaram a ser colhidas nesta semana no Espírito Santo.

Por enquanto, ainda é muito cedo para avaliar a nova temporada, mas produtores consultados pelo Cepea acreditam que a produção seja aquém do potencial, fundamentados no clima desfavorável no início do ciclo. Quanto aos preços, depois de recuarem com certa força no mercado interno nas três primeiras semanas de março, reagiram e passaram a subir nesta parte final do mês.

Segundo pesquisadores do Cepea, o movimento de baixa nas primeiras semanas de março esteve atrelado à retração das compras por parte de muitas indústrias nacionais e à queda nos valores externos. Já as recentes altas se devem ao retorno de demandantes ao spot nacional.

Os preços da variedade também subiram no Vietnã, levando exportadores a atuarem com mais força no mercado brasileiro.

Vendedores, por sua vez, atentos às recentes valorizações, evitam comercializar grandes volumes, à espera de aumentos mais intensos nos preços do robusta.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado