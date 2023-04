BOI/CEPEA: Milho e animal de reposição em queda podem favorecer confinador

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) iniciou, nesta terça-feira (25), a doação de manivas-sementes de mandioca da variedade Camanducaia para agricultores familiares. As manivas podem ser retiradas no Centro Regional de Pesquisa e Transferência de Tecnologia (CRPTT) da Empaer, localizado no município de Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá). A campanha vai até sexta-feira (28), e serão doadas 250 manivas por produtor para multiplicação do material em sua propriedade rural.

O agricultor interessado em adquirir as manivas pode fazer o cadastro e agendamento pelo telefone (65) 3291 1042 (whatsapp). O coordenador de Pesquisa e Fomento da Empaer, José Ricardo Brito, comenta que as manivas foram retiradas do campo experimental da Empaer, que realiza um trabalho de pesquisa com a finalidade de auxiliar os técnicos e agricultores no planejamento da cultura do plantio à colheita e ao processamento da mandioca.

“A iniciativa é uma ação de transferência de tecnologia para o produtor, fomentando um material de alta produtividade. Essa doação tem como objetivo fortalecer o cultivo da mandioca no Estado para gerar renda, emprego e produção local”, explica Brito.

Maniva de mandioca pronta para o plantio.

A variedade Camanducaia é extremamente precoce, enquanto outras produzem entre 10 a 12 meses, essa em apenas oito meses pode estar no ponto ideal para colheita. A pesquisadora da Empaer, Dolorice Moreti, fala que essa variedade e outras estão sendo avaliadas nos municípios de Tangará da Serra, Acorizal e Cáceres. Para que a cultura se torne competitiva e viável, a pesquisa no campo trabalhou com práticas conservacionistas, correção, adubação e recuperação dos solos, avaliação dos materiais genéticos e irrigação.

“Apesar da Camanducaia ser uma variedade precoce em relação às demais, é exigente a fertilidade do solo e água. Suscetível a doenças e exige certos cuidados para que seja precoce”, esclarece Moreti.

O chefe do CRPTT, Eliebe Francisco Moreira, informa aos agricultores interessados para que façam a solicitação das manivas pelo telefone e a retirada será feita no Centro de Pesquisa da Empaer, que fica localizado na Rodovia BR 70, quilômetro 10, zona rural, com atendimento no horário comercial, das 7h30 às 11h30 (matutino) e das 13h30 às 17h30 (vespertino). “Para o plantio das manivas, a Empaer fornece assistência e acompanhamento técnico, que é importante para o sucesso do cultivo”, salienta Eliebe.

Mais informações pelo telefone (65) 3291-1042.