BOI/CEPEA: Oferta cresce e preço do boi cai

Cepea, 18/11/2022 – Os valores do boi gordo seguem em queda no mercado brasileiro e já operam nos menores patamares nominais desde novembro do ano passado, quando a suspensão dos envios de carne à China – devido a casos atípicos de “vaca louca” – pressionou com força os valores de negociação da arroba no Brasil. Segundo agentes consultados pelo Cepea, apesar de a demanda externa estar aquecida ao longo deste ano, sobretudo por parte da China, o crescimento na oferta de animais prontos para o abate é que vem resultando em desvalorizações da arroba. E dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) confirmam esse cenário. De acordo com o Instituto, foram abatidas 22,14 milhões de cabeças no Brasil de janeiro a setembro deste ano, aumento de 7,33% frente ao mesmo período de 2021 (ou de 1,5 milhão de cabeças). Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

