BOI/CEPEA: Peso médio de bezerro atinge recorde no 1º semestre

Cepea, 30/6/2022 – Junho foi mais um mês de queda nas cotações da cenoura. Nas principais regiões produtoras – São Gotardo (MG) e Cristalina (GO) –, a “suja” foi comercializada na média de R$ 34,76/caixa de 29 kg (até o dia 24), recuo de 8% frente à de maio.

Diferentemente dos meses anteriores, em junho, não foi o aumento da oferta que pressionou os valores, uma vez que a disponibilidade foi controlada por uma janela na colheita – reflexo das fortes chuvas no primeiro trimestre em MG.

Com a oferta controlada, as desvalorizações – ocasionadas pela dificuldade de escoamento – não foram tão expressivas, e, apesar da redução dos preços e do aumento dos custos, a rentabilidade do produtor continua positiva.

Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, a colheita das variedades de inverno já foi iniciada em ambas as praças, contando com boas produção e qualidade.

A expectativa é de nova queda nos preços, já que, com a colheita das variedades de inverno, a oferta pode aumentar. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br

Fonte: CEPEA