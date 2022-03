BOI/CEPEA: Poder de compra de pecuarista que faz recria-engorda melhora em março

E quem não gosta de uma almôndega suculenta, um quibe sequinho ou um hamburguer ao ponto. Opções comuns do cardápio ganham novas versões à base de soja. Além das potencialidades na indústria e na exportação, a produção artesanal de derivados deste grão também é sucesso na cozinha e tema de um curso do Senar Mato Grosso do Sul que abordaremos na editoria #EducaçãonoCampo desta quarta-feira (30).

Um alimento calórico, proteico, rico em fibras e minerais. “Os açúcares presentes no grão são considerados de ação probiótica, melhora a atuação de bactérias benéficas no intestino e a gordura boa ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e triglicerídeo”, destaca a nutricionista Ana Carla da Silva, instrutora do Senar/MS.

No curso ‘Produção de Derivados de Soja’ o aluno aprende a preparar o grão, fazer o processamento do extrato e resíduo, além do preparo da farinha, ingredientes básicos para a produção de diferentes receitas. “A versatilidade é uma das características deste grão. Com o resíduo da soja é possível preparar sobremesas como o bom bocado, manjar, ou mesmo uma farofa, um bolinho frito, uma salada e porque não um suco refrescante”, comenta.

O objetivo é esclarecer e estimular o consumo deste alimento, de forma prática, criativa e saborosa, incluindo na mesa uma opção de alimentação saudável.

Custo

O quilo da soja para uso culinário custa em média R$ 12. Para preparar uma receita de almôndegas, por exemplo, precisa algo em torno de 500 gramas do resíduo, ou seja, aproximadamente R$ 3,50.

Ficou interessado? A próxima agenda confirmada da capacitação será nos dias 30 e 31 de abril, em Miranda. Procure pelo sindicato rural do seu município e solicite o curso para a sua região. Clique aqui e saiba mais!

Que tal testar uma receita?

Almôndega de Soja

Ingredientes

500 gramas de resíduo de soja

2 colheres de farinha de trigo

2 colheres de cheiro verde

500 gramas molho de tomate

1 cebola picada

Sal

Óleo para fritar

Preparo

Misture o resíduo, a farinha de trigo, o cheiro verde, a cebola e o sal, amassando bem. Formar bolinhas nas mãos. Fritar em óleo quente e reservar. Aqueça o molho de tomate. Organize as bolinhas em uma travessa e cubra com o molho.

Sirva acompanhado de arroz ou macarrão.