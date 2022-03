BOI/CEPEA: Preço da carne segue negociado abaixo do boi

Cepea, 24/03/2022 – Em fevereiro, o IPPA/Cepea (Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários) avançou 3,7%, em termos nominais, frente a janeiro. O resultado reflete as altas nominais observadas para os grupos de grãos, de pecuária e de hortifrutícolas, cujas variações mensais foram de 5,5%, 2,5% e 1,8%, respectivamente. O índice composto por cana-de-açúcar e café, por sua vez, permaneceu praticamente estável, apresentando inexpressiva variação negativa de 0,1%. Em relação aos grãos, em termos nominais, com exceção do algodão em pluma, que apresentou ligeira desvalorização na comparação mensal, os demais itens (arroz em casca, soja, trigo em grão e milho) registraram alta. Os casos do arroz em casca e da soja ganharam destaque devido à expressividade das suas variações, o que se deve ao descompasso entre oferta e demanda. Já na pecuária, houve avanço nos preços nominais do boi gordo, do leite e, principalmente, dos ovos, cuja média mensal nominal registrou novo recorde da série histórica do Cepea. Entre os hortifrutícolas, com exceção da média de valores da banana, todos os itens apresentaram avanços nos preços mensais. Chamam atenção as altas dos valores da batata e do tomate, atribuídas à redução da oferta decorrente do excesso de chuvas nas principais regiões produtoras. No caso da cana-de-açúcar e do café, que compõem um grupo específico, o resultado reflete a ligeira queda de preço nominal da cana, que prevaleceu sobre o sutil avanço observado para o café. Na mesma comparação, o IPA-OG-DI Produtos Industriais, calculado e divulgado pela FGV, registrou alta de 0,98% – logo, de janeiro para fevereiro, os preços agropecuários subiram frente aos preços industriais da economia. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)