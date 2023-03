BOI/CEPEA: Suspensão dos envios à China completa um mês

Cepea, 23/03/2023 – As cotações da carne e do suíno vivo estão em movimento de queda nesta segunda quinzena de março em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. A pressão sobre os valores vem do desaquecimento da demanda por proteína no mercado atacadista, tendo em vista a diminuição no poder de compra do consumidor neste período do mês. Diante disso, agentes de frigoríficos vêm limitando a demanda por novos lotes de animais para abate. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

