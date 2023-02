BOI/CEPEA: Vendas de sêmen bovino recuam em 2022

Cepea, 16/02/2023 – Dados elaborados pelo Cepea em parceria com a Asbia (Associação de Inseminação Artificial) e divulgados nessa quarta-feira, 14, mostram redução de 9,33% no volume de sêmen de bovinos de corte vendidos ao longo de 2022 frente ao ano anterior.

Houve, também queda de 2% nas matrizes de corte inseminadas no ano passado. Segundo pesquisadores do Cepea, isso pode indicar um certo freio no ritmo de investimentos de alguns pecuaristas, especialmente os “aventureiros”, que se depararam com elevados custos de produção e com movimento de queda nos preços de negociação da arroba, que, por sua vez, vem sendo verificado desde o segundo semestre de 2022.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA