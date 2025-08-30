AGRONEGÓCIO
Boi gordo encerra agosto em alta e expectativa de preços firmes
Comissão aprova projeto que susta “poder de polícia” da Funai e acirra polêmica sobre segurança jurídica no campo
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado aprovou nesta semana parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo (PDL 47/2025), que suspende os efeitos do Decreto nº 12.373, editado em janeiro pelo Executivo para regulamentar o exercício do poder de polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A proposta, de autoria do senador Marcos Rogério, foi relatada por José da Cruz Marinho, ambos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).
O chamado poder de polícia refere-se à possibilidade de órgãos públicos adotarem medidas de fiscalização, restrição ou até mesmo punição para garantir o cumprimento de normas legais. No caso da Funai, o decreto permitia que a fundação aplicasse sanções administrativas e tomasse medidas como apreensão ou destruição de bens em áreas consideradas de conflito fundiário envolvendo terras indígenas. Críticos afirmam que essas atribuições, sem lei específica aprovada pelo Congresso, ampliam em excesso a atuação do órgão e geram insegurança jurídica.
O relator argumentou que o decreto ultrapassa os limites do poder regulamentar, criando sanções e medidas sem respaldo legal, como a possibilidade de destruição de bens privados em áreas de conflito fundiário. Para Marinho, a norma compromete a segurança jurídica no campo e afronta princípios constitucionais, entre eles o da legalidade, do devido processo legal e do direito de propriedade. “É competência exclusiva do Congresso sustar atos normativos que exorbitem do poder regulamentar. Precisamos de ajustes que preservem os direitos indígenas sem colocar em risco os produtores rurais”, afirmou.
A crítica também foi reforçada pelo senador Mecias de Jesus, que destacou a necessidade de equilíbrio entre a proteção das comunidades indígenas e as garantias constitucionais dos proprietários de terra. “Não podemos admitir que atos administrativos gerem insegurança jurídica e incentivem conflitos. O papel do Congresso é assegurar que a regulamentação do poder de polícia seja feita de forma transparente e com participação de todos os envolvidos”, disse.
O PDL 47/2025 ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Caso seja aprovado, seguirá para o Plenário do Senado, onde dependerá de maioria simples para sustar os efeitos do decreto presidencial, acabando com o poder de polícia da Funai. A votação será acompanhada de perto por representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que avalia a medida como estratégica para conter excessos regulatórios e garantir previsibilidade ao setor produtivo.
Castanhal abre a 56ª Expofac com expectativa de ampliar negócios
A cidade de Castanhal (cerca de 75 km da capital, Belém) no Pará, recebe a partir deste sábado (30.08) a 56ª Expofac – Exposição e Feira Agropecuária, que segue até 7 de setembro no Parque de Exposições Pedro Coelho da Mota.
Reconhecida como a principal feira agropecuária do Pará, a Expofac deve reunir milhares de visitantes em uma programação que combina negócios, exposições de animais, tecnologia agrícola, gastronomia e atrações culturais.
Nos últimos anos, a feira consolidou-se como vitrine de oportunidades para produtores e empresas do setor. No ano passado, esse número chegou a aproximadamente R$ 30 milhões, resultado que fortaleceu a confiança dos organizadores e amplia as projeções para a edição deste ano.
A expectativa é que a Expofac 2025 supere os números anteriores, impulsionada pelo crescimento da participação de expositores e pela maior diversidade de atividades comerciais. Para os produtores, o evento é visto como espaço estratégico para fechar parcerias, acompanhar inovações tecnológicas e expandir mercados, em especial em um cenário de maior demanda por modernização da produção rural.
Além da movimentação econômica, a feira cumpre papel social e cultural, reunindo famílias e aproximando o público urbano das realidades do campo. Ao longo da semana, o espaço será palco de negócios, debates e entretenimento, reforçando o peso do agronegócio na economia paraense e consolidando Castanhal como polo de referência no setor.
Serviço – Expofac 2025
-
Evento: 56ª Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac)
-
Data: 30 de agosto a 7 de setembro de 2025
-
Local: Parque de Exposições Pedro Coelho da Mota, Castanhal (PA)
Economia & Finanças
