Boliviano é preso na fronteira com mais de 40 quilos de pasta base de cocaína

O governador Mauro Mendes vai ao município de Nobres, nesta sexta-feira (28.04), para assinar convênios e autorizar novas obras no montante de R$ 40 milhões para a região. Também será beneficiado o município de Acorizal.

Às 8h, o governador chega a Nobres e passa pelo bairro São José, local onde serão executadas as obras de drenagem nas ruas, com recursos de R$ 3,9 milhões do Governo do Estado.

Em seguida, Mauro Mendes vai aos bairros André Maggi e Daury Riva. Na localidade, serão feitas obras de pavimentação e drenagem profunda das ruas, que conta com recursos de R$ 5 milhões do Governo.

Às 8h30, o governador participa da Feira da Agricultura Familiar e assina novos convênios e autorizações para obras. Um deles é para a restauração de 61,36 km da MT-241, entre Nobres e Marzagão. A obra receberá investimento de R$ 31,6 milhões do Governo do Estado.

Também será assinado convênio para a construção de duas pontes de concreto em Nobres: uma sobre o Rio Serragem, no qual a Prefeitura vai receber R$ 1,6 milhão do Estado para executar a obra, e outra sobre o Rio Ribeirão Nobres, que vai contar com repasse de R$ 2,08 milhão do Estado.

Para Acorizal, será celebrado convênio visando a construção de dois campos de futebol society nos distritos Aldeia e Baús. O Estado vai transferir R$ 500 mil para a Prefeitura executar a obra.

Às 10h40, Mauro Mendes faz visita técnica à localidade da Lagoa Azul, visando estratégias para melhorar a estrutura e as potencialidades turísticas da atração.

Após, às 12h30, o governador vai à praça central do Distrito de Bom Jardim e encerra a viagem com visita técnica ao Parque SESC Serra Azul, às 14h.

Resumo da programação da viagem:

8h – Chegada aos bairros São José, André Maggi e Daury Riva

8h30 – Participação na Feira da Agricultura Familiar, com assinatura de convênios e autorizações para obras

10h40 – Visita técnica à localidade da Lagoa Azul

12h30 – Ida à praça central do Distrito de Bom Jardim

14h – Visita técnica ao Parque Sesc Serra Azul