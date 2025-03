Bolsista de projeto do Governo de MT conquista título de campeão Pan-Americano de Jiu-Jitsu

As atividades com foco na conscientização da importância da água e o uso adequado para preservação deste recurso essencial, foram finalizadas neste sábado, dia 22 de março, data que se celebra o Dia Mundial da Água. As ações, organizadas pela secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Superintendência de Educação Ambiental e prefeitura de Cuiabá, ocorreram durante todo o mês de março e se encerrou com uma programação educativa, cultural e recreativa no Parque das Águas, em Cuiabá.

A programação da tarde de sábado envolveu público de diferentes idades que participaram das oficinas de terrário e aproveitamento de biolodo, pintura livre, mosaico de água, arborização urbana, distribuição de muda, jogo trilha legal do tuiuiú e apresentações culturais. A Águas Cuiabá apresentou equipamentos para análise de água e uma visita virtual à ETA, permitindo que os participantes conheçam de forma interativa o processo de tratamento de água.

“Nosso objetivo é acessar as pessoas conscientizando sobre a preservação desse recurso tão essencial para vida. O evento foi um sucesso e demonstrou o quanto as crianças se sentiram inspiradas a projetar um futuro mais sustentável, garantindo água para as próximas gerações”, destacou a secretaria de Meio Ambiente Mauren Lazzaretti.

A oficina de terrário foi organizada pela Sema usando cactos e suculentas para a produção. Já de a biolodo, que é o plantio de mudas em cano, foi oferecida pelas Águas Cuiabá, parceira do evento, que disponibilizou 250 vasos como forma de reaproveitar os canos que sobram em reparos ou manutenção da rede coletora de esgotos.

A professora de geografia Silvia Gomes, que faz mestrado em Recursos Hídricos, prestigiou o evento e participou da oficina de biolodo. “Achei muito interessante esta montagem, eu ainda não conhecia. Estou sempre participando de oficinas mas nunca tinha visto a plantação em tubos”.

A Servidora pública Juliana Martini levou a filha de 10 anos para participar da oficina de terrário. A pequena aproveitou a oportunidade para adquirir conhecimentos de meio ambiente no jogo trilhas do Tuiuiu.

“Foi muito bom participar desta oficina com minha filha, essa conexão com a natureza é magnifica, uma terapia mexer com a terra. É a primeira vez que monto minha própria plantinha, sempre pegava muda já pronta e essa construção foi muito legal. A vivencia é a melhor educação para criança, se a gente quer que elas valorizem os recursos naturais elas têm que vivenciar e participar destas experiências”.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), também parceiro do evento distribuiu por meio do projeto Verde Novo cerca de 500 mudas frutíferas para a população. Entre as espécies estão amora, caju, acerola, graviola, pitanga, pitomba e tamarindo, além de ipê roxo e amarelo.

O evento foi encerrado com a apresentação cultural do grupo Tibanaré.

Concurso de Desenhos Água Viva

Durante o evento foi anunciado os ganhadores do concurso de desenhos Água Viva. Os primeiros lugares ganharam como prêmios bicicletas, troféu, headphone, headset, caixa de som e kit de pintura. Os 12 trabalhos finalistas do concurso estavam expostos para apreciação do público. O concurso de desenho envolveu as escolas municipais e os ganhadores foram escolhidos por votação popular com mais de 6 mil votos registrados.

A ganhadora do grupo I, Lorenna Luisa dos Santos, aluna do 5º ano da Emeb Professora Tereza Lobo, comemorou ter seu trabalho escolhido pela população. Ela transmitiu por meio de seu desenho, feito no formato de história em quadrinhos, como usar de forma responsável a água, sem desperdício para a conservação.

O secretário adjunto de Meio Ambiente de Cuiabá, Valdinir Piazza Topanotti, destacou a importância do evento para conscientização e despertar para novas práticas, com mudanças que possam beneficiar o meio ambiente. “Atitudes simples, como descartar o lixo corretamente, não desperdiçar água, reaproveitar materiais ao invés de lança-los fora, cada um fazendo sua parte. Pensar em água tem que pensar em arborização, conservação de Área de Preservação Permanente, recuperação de nascente”.

O evento foi prestigiado pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini.

Ações do Dia Mundial do Meio Ambiente

As comemorações no sábado, Dia Mundial da Água, se iniciaram no Museu de História Natural de Mato Grosso, com visita guiada ao museu, oficinas Trilha de Observação, Poesia-Rio Cuiabá, Balsa Ecológica, Chalana com análise de água e uma visita virtual à Estação de Tratamento de Água (ETA) por meio de óculos 3D.

Na sexta (21.3) teve o encerramento da campanha “Óleo na pia não”, sobre o descarte adequado de óleo de cozinha, realizada na Escola Estadual Djalma Ferreira de Souza, com apresentações culturais de teatro, música, dança e exposição de desenho sobre a água e experimento científico feitos por alunos da 6ª série. A escola arrecadou 80 litros de óleo durante 3 semanas da campanha, que serão usados para a confecção de sabão para a instituição de ensino.

Parceria

O evento contou com a parceria da Águas Cuiabá e Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e apoio das Secretarias Municipais de Educação, e a de Cultura, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), do Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFET), grupo de Escoteiro Fhilippe Lande, Museu de História Natural de Mato Grosso, Pantanal Shopping, Âmbito Ambiental, Água Mineral Natural Buritti, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (Crea-MT) e deputado federal José Medeiros.

Fonte: Governo MT – MT