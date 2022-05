Bolsonaro destaca a importância dos alimentos produzidos no Brasil para abastecer a demanda mundial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária (Faesc), promove nesta segunda e terça-feira, dias 16 e 17, na Pousada Rural do Sesc Lages, o Encontro Técnico do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – AteG Pecuária de Corte. O objetivo é trazer atualizações e alinhar as atividades com os 150 técnicos que executam o programa e com os supervisores regionais.

O cronograma desta segunda-feira (16) teve início às 8h30 e segue até às 17h30. Entre as atividades programadas estão palestras com a Dra. Amanda Posselt Martins do Departamento de Solos e PPG Ciência do Solo – Universidade Federal do RS sobre os seguintes assuntos: Revisão de conceito básico e amostragem de solo – calagem e gessagem do solo; Nitrogênio, Fósforo e Potássio: dinâmica no solo e suas adubações; além de Inovações no manejo da fertilidade do solo em Sistemas de Pecuária de Corte. Por fim, a pauta em destaque são os assuntos gerais do programa para alinhamento das atividades com a coordenadora da ATeG em Santa Catarina, Paula Coimbra.

Nesta terça-feira (17) a programação inicia às 8 horas com o professor doutor Leonir Luiz Pascoal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria que abordará os seguintes temas: Suplementação de bovinos de corte: pastejando pobreza ou nobreza e Diferentes dietas para confinamento de bovinos de corte de alto desempenho.

Em seguida, a zootecnista e coordenadora da Central de Dados Sisateg do Senar Nacional, Julia Carolina B. de Deus, falará sobre o tema Sisateg aplicado à ATeG Pecuária de Corte. A programação encerra às 16 horas com explanação do presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo.

Na quarta e quinta-feira, dias 18 e 19, será realizado o Encontro Técnico com foco para a ATeG leite.