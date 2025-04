Bombeiros controlam incêndio em caminhão em Lucas do Rio Verde

Uma equipe de dez estudantes da Rede Estadual de Nova Mutum embarcou nesta segunda-feira (14.4), no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, com destino a Houston, nos Estados Unidos, onde representará o Brasil em uma das maiores competições de robótica do mundo.

A FIRST Robotics Competition (FRC) reúne jovens do mundo todo, que são desafiados a projetar, construir e programar robôs de tamanho industrial, com até 55 kg e 1,5 metro de altura. A competição será entre os dias 16 a 19 de abril.

A classificação do grupo “Mutum-X” veio depois de um desempenho de destaque na etapa nacional da FRC, realizada em São Paulo, no final de março. A equipe, que ficou em 2º lugar, chamou atenção pela criatividade, trabalho em equipe e soluções inovadoras apresentadas durante a competição.

“Estamos felizes por ter estudantes da rede pública do Estado representando o Brasil em uma das maiores competições de robótica do mundo. Vocês estão motivando outros estudantes também. Tenho certeza que, lá em Houston, vão dar show. Vocês já são mais que vencedores!”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, que acompanhou o embarque dos estudantes.

A participação no evento internacional é resultado de meses de dedicação, estudos e desenvolvimento de projetos com foco em tecnologia e engenharia. A equipe, composta por oito alunos da Escola Estadual Militar Tiradentes Coronel PM Celso Henrique Souza Barbosa e dois estudantes da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, enfrentará equipes de diversos países. Além das disputas técnicas, os alunos também terão a experiência de intercâmbio cultural e aprendizado colaborativo com os adversários.

“Eu estou muito ansiosa. É a primeira vez que eu vou viajar para fora do país e também é a primeira vez que eu vou para um campeonato mundial. É para os Estados Unidos, é o meu grande sonho. A robótica, além de ser uma forma divertida de aprender, também nos dá muita bagagem para trabalhar futuramente na indústria”, disse uma das integrantes da equipe, a estudante Ketlen Pereira da Silva, de 16 anos, que cursa o 2º ano do ensino médio.

O aluno do 3º ano do ensino médio, Raul Chaves Trennepohl, de 17 anos, afirmou que a robótica já lhe proporciona oportunidades e trará outras no seu futuro. “Eu nunca atravessei o oceano, isso é um sonho. A robótica abre portas para muitas áreas, de conhecimento, de futuro com tamanho imensurável. Estou confiante que vamos voltar com diversos prémios”, acrescentou.

“É um sonho realizado. Ver o esforço dos nossos alunos, sendo reconhecidos e premiados com a oportunidade de competir no cenário mundial, é motivo de muito orgulho. É uma realização não só profissional, mas pessoal também”, afirmou um dos professores responsáveis pelo projeto de robótica da equipe, Marco Aurélio Fernandes, de 29 anos.

O diretor regional do Senai-MT, Carlos Braguini, elogiou por terem chegado até a competição mundial. “Estou muito feliz em vê-los partindo para o futuro, porque a robótica te proporciona não só conhecimentos, mas um currículo excelente”, afirmou.

A equipe Mutum-X é formada pelos estudantes Carolina Santos, Eduardo Vidal, Gabriel Batista, Ketlen Carvalho, Luiz Antônio de Lima, Rafael Vieira, Thiago Sousa, Vagner Lorençato Junior, Raul Trennepohl e Yuri Ribeiro, acompanhados dos mentores Marco Aurélio Fernandes, Maisson Iuri Nascimento, Adriele Muniz e equipe técnica do Senai Mato Grosso. Criada há menos de um ano, o grupo já acumula uma série de vitórias em competições.

Os 10 estudantes da Rede Estadual fazem o ensino integrado no Senai de Nova Mutum, em cursos como Mecatrônica, Administração e Mecânica Industrial. Desde 2023, em parceria com o Senai Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) envia uma equipe ao mundial. Em 2023, foi a Agrobot (Senai Rondonópolis); e, em 2024, a Canintech (Senai Sinop).

