Bombeiros de MT e de cinco estados iniciam capacitação sobre emergências com veículos elétricos

Bombeiros militares de Mato Grosso e de outros cinco estados brasileiros, além do público civil, deram início, nesta segunda-feira (12.5), a uma capacitação inédita focada nas mais modernas técnicas de combate a incêndios envolvendo veículos elétricos, especialmente os equipados com baterias de íon-lítio. A capacitação faz parte do Workshop de Emergências com Veículos Elétricos, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT).

O evento acontece no auditório da Fecomércio, em Cuiabá, e tem o objetivo de preparar civis e militares para lidar com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no Brasil e os desafios específicos que essa tecnologia impõe. O workshop se encerra na terça-feira (13.5). Confira a programação completa aqui.

Com duração de dois dias, o workshop reúne bombeiros dos estados de Sergipe, Rio de Janeiro, Paraíba, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, além de profissionais de todas as regiões de Mato Grosso. Também participam representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Politec, Detran, especialistas do setor automotivo e integrantes da indústria automobilística.

A cerimônia de abertura foi conduzida pelo comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, que destacou a relevância do workshop para o aprimoramento técnico dos profissionais. Segundo ele, o evento marca um passo importante rumo à padronização de protocolos e à consolidação de um conhecimento unificado entre as forças de segurança e salvamento, diante dos novos desafios impostos pelos veículos elétricos.

“Esse é mais um evento que coloca nossa instituição na vanguarda. Temos acompanhado o avanço dos veículos elétricos no país, inclusive com discussões em nível nacional, como a que será aprofundada em São Paulo. Iniciamos este workshop para avaliar nossas técnicas e procedimentos e adaptá-los à nova realidade tecnológica da melhor forma possível”, afirmou o coronel.

Atualmente, mais de 170 mil veículos elétricos circulam no Brasil, sendo mais de seis mil apenas em Mato Grosso, conforme dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Apesar do avanço, até agora não havia sido realizada uma capacitação técnica específica para o atendimento de ocorrências com esse tipo de veículo.

“Tenho certeza de que esta é uma nova realidade. E, sem dúvida, o conhecimento trocado aqui faz a diferença na linha de frente, quando atendemos uma ocorrência grave. Nessas situações, alguém depende de nossos profissionais estarem devidamente preparados. Isso pode significar salvar vidas”, reforçou o comandante.

O coordenador do workshop, major BM Rivaldo Miranda de Andrade, também ressaltou a relevância da iniciativa para o aprimoramento dos bombeiros, já que os veículos elétricos envolvem riscos adicionais, ao contrário dos veículos a combustão, como curtos-circuitos, reignição, emissão de gases tóxicos e explosões. Isso exige técnicas específicas e maior cautela das equipes de combate.

Por isso, a programação inclui palestras técnicas com o 1º sargento BM Rubens Bezerra Lima de Montalvão, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e o 3º sargento BM Jean Michel Reis Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE).

Além disso, fabricantes e fornecedores especializados irão expor equipamentos e tecnologias, promovendo a troca de experiências e a capacitação prática dos participantes. Eles terão a oportunidade de conhecer de forma prática os sistemas internos dos veículos, zonas de corte, pontos críticos, bem como técnicas específicas de acesso, estabilização e extração de vítimas.

“Essas ações reforçam o compromisso do Governo do Estado de Mato Grosso com a melhoria contínua dos serviços prestados pelos órgãos de segurança pública, em especial no atendimento de emergências e na preservação de vidas no trânsito”, concluiu o coordenador.

O workshop conta com a parceria das empresas Resgatécnica, Grupo Canopus, Saga BYD, Sicredi, PRP Borges, LP Engenharia, GM Engenharia, Fecomércio, Grupo Aldo, Pantanal Shopping, entre outros apoiadores.

3º Desafio de Salvamento Veicular

Para completar a capacitação acerca de ocorrências veiculares, o CBMMT realizará o 3º Desafio de Salvamento Veicular nos dias 14, 15 e 16 de maio, no estacionamento do Pantanal Shopping. A competição simulará o resgate e salvamento de vítimas presas às ferragens de veículos, em cenários imprevisíveis de acidentes de trânsito.

O objetivo é reproduzir, com o máximo de realismo, as situações enfrentadas no serviço operacional, além de promover a troca de experiências, a padronização de procedimentos e o aprimoramento das técnicas de salvamento veicular.

Ao todo, 11 equipes de bombeiros de diversas regiões do Estado participarão da disputa. O evento é aberto ao público, que poderá acompanhar gratuitamente todas as atividades desenvolvidas.

Fonte: Governo MT – MT