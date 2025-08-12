Bombeiros divulgam resultado final dos professores credenciados para ministrar cursos na corporação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta terça-feira (12.8), o resultado final do edital referente ao credenciamento de profissionais que atuarão como instrutores em eventuais ações acadêmica e profissional promovidas pela corporação. Foram credenciados professores, monitores e orientadores de trabalhos acadêmicos, tanto civis quanto militares. Confira o resultado final aqui.

O credenciamento foi realizado pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) com o objetivo de selecionar profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão e orientação, tanto na Academia Bombeiro Militar (ABM) quanto na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (EsFAP), de acordo com as demandas do CBMMT.

Foram credenciados professores e orientadores em eixos temáticos, além de monitores para disciplinas específicas relativas à formação militar. As áreas de ensino abrangeram: Ciências Aplicadas e Exatas, Ciências Jurídicas, Gestão, Humanidades, Operações e Atividades Relacionadas ao Serviço Bombeiro Militar.

A seleção dos profissionais foi conduzida por uma Comissão de Avaliação e Credenciamento, que aferiu a formação acadêmica, a experiência profissional e a produção científica dos inscritos. É importante destacar que a homologação do resultado do credenciamento não garante o direito à contratação imediata.

Os candidatos credenciados serão convocados conforme a necessidade, por meio de e-mail ou telefone informados durante o ato de inscrição. A previsão é que, a partir da convocação, os profissionais credenciados comecem a atuar em conformidade com o planejamento do curso.

