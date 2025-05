Bombeiros extinguem incêndio em caminhão que tombou na BR-070

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na noite desta terça-feira (13.5), um incêndio em um prédio comercial no centro do município de Sinop (a 481 km de Cuiabá).

A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada por volta das 22h por meio do número de emergências 193. No local, os bombeiros militares constataram a gravidade da situação e a necessidade de reforço no abastecimento de água para o combate às chamas.

A estrutura frontal do prédio foi totalmente consumida pelo fogo, porém, com o apoio de uma viatura disponibilizada pela 1ª Companhia Bombeiro Militar (1ª CIBM) e o auxilio de um caminhão-pipa disponibilizado pela prefeitura municipal, foi possível combater às chamas e evitar que elas se propagassem as áreas próximas.

Foram necessários aproximadamente duas horas de trabalho intenso até a extinção completa do incêndio. Após a ação, a equipe realizou o rescaldo, eliminando possíveis focos remanescentes. Não houve vítimas.



